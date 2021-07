1 La reazione di Can Yaman

Come ben sappiamo negli ultimi mesi Can Yaman è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo aver iniziato una chiacchierata relazione con Diletta Leotta, l’amato attore turco è diventato il protagonista assoluto della cronaca rosa italiana. Tuttavia alcune settimane fa si è ipotizzato che la storia tra i due fosse già giunta al termine, a causa di presunte incomprensioni. A un tratto però Can e Diletta hanno ripreso a mostrarsi insieme, segno dunque che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi. Nel frattempo si è anche parlato di presunte nozze per l’attore e la conduttrice, e non è da escludere che in futuro la coppia, che a oggi sembra felice e innamoratissima, possa compiere il passo successivo.

In queste ore intanto Can è stato protagonista di un episodio che ha fatto divertire il web, scatenando l’ilarità degli utenti. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando una fan di Yaman ha festeggiato il suo addio al nubilato con le amiche. Per l’occasione la ragazza in questione ha creato su una maglia un fotomontaggio che la ritrae felice tra le braccia del protagonista di Daydreamer, e ha condiviso lo scatto sui social.

L’immagine è arrivata fino allo stesso Can Yaman, e a quel punto non è tardata ad arrivare la sua reazione. L’attore infatti sul suo profilo ha ricondiviso il fotomontaggio della sua fan, e non ha potuto fare a meno di sorridere alla vista della simpatica foto.

Nel mentre alcune ore fa ad avere uno spiacevole incontro con alcune fan è stato Justin Bieber. Rivediamo cosa è accaduto e la reazione del cantante.