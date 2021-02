Su Instagram Can Yaman pubblica una foto romantica per San Valentino insieme a Diletta Leotta. L'attore infiamma il web

Lo scatto di Can Yaman e Diletta Leotta

Ormai sembra essere sempre più viva l’idea che Can Yaman e Diletta Leotta siano ormai una coppia. L’attore turco, amatissimo anche nel nostro Paese, ha pubblicato un romantico scatto per San Valentino in compagnia proprio della conduttrice di DAZN. Solo pochi giorni fa sia Can che Diletta si sono mostrati sul web intimi e molto complici tra loro sostenendo di essere una “Coppia pericolosa”.

Quest’oggi l’interprete di Can Divit in Daydreamer ha postato sul suo profilo ufficiale una bellissima foto in cui tiene tra le braccia la presentatrice. I due si guardano intensamente negli occhi, mentre lei gli sorride. Tra loro traspare feeling e dolcezza. A fare da sfondo a questa bellissima immagine è il tramonto in riva al mare. Insomma, cosa c’è di più romantico? Pare infatti che i due stiano trascorrendo insieme del tempo in queste ore, ma non siamo in grado di dirvi dove si trovino di preciso.

Can Yaman non ha scritto alcuna didascalia sotto alla foto, ma ha semplicemente taggato la bella Diletta Leotta, aggiungendo un cuore rosso accanto. Anche quest’ultima però ha voluto omaggiare il giorno più romantico dell’anno pubblicando la stessa immagine, ma al posto del cuore ha messo l’emoticon del tramonto.

Anche ieri, mentre Diletta si trovava a lavoro, Can l’ha seguita da casa e su Instagram non ha potuto fare a meno di pubblicare una foto tra le storie taggando la sua fidanzata, aggiungendo poi una rosa rossa accanto. Insomma sembra che tra Can Yaman e Diletta Leotta le cose si facciano via via più serie.

Insomma sembra che tra Can Yaman e Diletta Leotta le cose si facciano via via più serie.

Potrebbero interessarti anche:

Spunta un topo nella stanza blu al GF Vip? Un video insospettisce

GF Vip: un concorrente riceve indicazioni? L’indiscrezione

Dayane Mello fa una confessione: “Mi sono innamorata qui al GF Vip”

Novella 2000 © riproduzione riservata.