1 La confessione di Dayane Mello

Ieri sera sebbene il Grande Fratello Vip abbia organizzato la festa di Carnevale, cercando così di coinvolgere tutti i concorrenti, Dayane Mello è parsa un po’ pensierosa. Rimasta a tavola a conversare con Samantha de Grenet, la modella brasiliana ha fatto una confessione inaspettata per i più. Affermazione che ha per un attimo lasciato di stucco la sua compagna d’avventura, la quale ha provato a darsi delle risposte.

Tra un discorso ed un altro, ad un certo punto, l’amazzone si è lasciata scappare: “Mi sono innamorata nel Grande Fratello. Io mi sono innamorata”, ha detto Dayane molto sicura in chiacchiera con Samantha de Grenet. Apprese le sue parole, in quel momento, ha sgranato gli occhi senza riuscire a capire dove volesse arrivare la sua amica. La showgirl ha voluto vederci chiaro, ma la coinquilina ha continuato ad essere enigmatica. Ma non è l’unica cosa che la Mello ha detto, perché poco ha aggiunto ancora:

“Io sono una persona molto timida. Quando sono innamorata mi confondo, divento nervosa, divento una bambina. Però creo tutto nel mio cervello purtroppo e non riesco ad andare oltre. Io creo l’amore dove non c’è. Perché sono qua oggi? Chi lo sa… io credo nel destino!”, per poi fare riferimento ad una ‘voce’, senza però dare altri dettagli. Queste le uniche cose dette da Dayane Mello.

D: mi sono innamorata nel grande fratello. mi sono innamorata#rosmello pic.twitter.com/lvPOTBGOe9 — ghira in wonderland 💤🏳️‍🌈 (@carolin05107782) February 13, 2021

Come potete ben vedere da questo video Dayane Mello non ha aggiunto altro, nonostante Samantha de Grenet abbia provato a strapparle qualche risposta in più. C’è da dire che l’ultima volta che la modella si è lasciata andare ad una simile esternazione è stata durante la serata di Halloween, quando ha confessato a Rosalinda Cannavò, con la quale ha un legame unico, la frase sopra riportata, ma rivolgendosi a lei. Si riferirà ancora a questo o parlerà di altro? Non ci è dato saperlo.

Vedremo se nel corso della puntata di lunedì verrà fatta o meno chiarezza circa questa situazione. Intanto proprio a Rosalinda Cannavò, Dayane Mello ha fatto una promessa….