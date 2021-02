1 Torna il topo al Grande Fratello Vip?

Il topo Renato è tornato a far visita ai concorrenti del Grande Fratello Vip? Spesso nella Casa più spiata d’Italia si è parlato della presenza di un ratto nella camera riservata alla Contessa e ora sembra che il simpatico animaletto si aggiri per la stanza blu. Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli ne avevano parlato qualche mese fa e a quanto pare forse non avevano tutti i torti!

Un video incriminato da alcuni utenti ha fatto il giro del web e ci si chiede se effettivamente ci sia o meno un nuovo inquilino tra i vipponi. Ma vediamo bene cosa è accaduto. È tarda sera e Stefania Orlando insieme a Tommaso Zorzi si trovano nella loro camera da letto e sono intenti a scambiarsi battute e ridere. Come mostrato nella clip sotto, però, ad un certo punto si nota qualcosa di media dimensioni correre ai piedi del lettone di Tommaso. Ci sarà davvero un roditore?

Non è ben chiaro se si tratti effettivamente di un topo, ma i fan del Grande Fratello Vip hanno subito postato il video sulle varie piattaforme social, e capire insieme se ci sia davvero un nuovo membro nel reality show. Zorzi e la Orlando, come mostrato dal filmato di quei pochi secondi, non sembrano essersi accorti di nulla, altrimenti già immaginiamo quale potrebbe essere la loro reazione!

STO URLANDOOOOO

ESCE UN TOPO DA SOTTO IL LETTOOOOOOOO AIUTOOOOO#GFVIP



pic.twitter.com/yAvTmBXpJj — Rosy Di Carlo (@realrosydc) February 14, 2021

C’è anche chi sostiene però si tratti di una semplice piuma o magari di un oggetto scivolato sulla moquette, ma questa ipotesi non convince troppo. Vedremo se nelle prossime ore o nei prossimi giorni si manifesterà ancora il topo nella Casa del Grande Fratello Vip!