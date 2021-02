San Valentino e Zodiaco: le previsioni dell’astrologo Joss

L'astrologo Joss Procino ci parla di come il segno dell'Acquario rappresenti l'amore per gli altri nella festa di San Valentino.

Acquario segno d’amore

Segno della Fratellanza Cosmica, dell’amore per l’Universo che quotidianamente invia i suoi messaggi di Fede e Speranza, il segno dell’Acquario rappresenta l’amore collettivo.

Se il segno del Leone, opposto zodiacale dell’Acquario, rappresenta l’amore per il proprio Sé, per la propria immagine, sfiorando punte di narcisismo, ecco che l’antipode Acquario ci insegna ad amare il prossimo, quasi a discapito dei propri interessi personali. Proprio come un innamorato tende a fare.

Acquario rappresenta l’amore e festeggia la coppia proprio nel giorno centrale del suo mese, febbraio. Momento in cui il Sole spacca in due lo zodiaco e si appresta a entrare nei Pesci, simbolo del romanticismo e della compassione.

Da non dimenticare che il segno inciso sulle lapidi cristiane riporta l’immagine di due pesci. Si tratta del segno del Cristianesimo e della compassione cristiana, dell’amore per il Maestro Asceso Gesù. Tre segni che convergono in quella che è definita la più grande Forza Cosmica Esistente: l’Amore.

Stima di sé e stravaganza

L’amore di coppia con un pizzico di amor proprio (Leone), con una buona dose di romanticismo (Pesci) e con un reale coinvolgimento per le esigenze del partner (Acquario).

Si sa che se l’autostima sta a zero si attrae chi troppa autostima ha. E spesso l’Acquario, sottovalutando se stesso (Sole in esilio), tende a commettere l’errore di innamorarsi di creature narcisiste e con qualche complesso di onnipotenza (il Leone: da qui “gli opposti si attraggono”).

L’Acquario tende a equilibrare tutto ciò che è distorto. Vuole giustizia e fare ordine in tutte le situazioni poco trasparenti. Portatore delle acque della Fratellanza Universale, pulisce i conflitti generati dalla materia con gli ideali.

Un Acquario però è anche uno spirito pratico. Governato da Urano, ama il “famolo strano” ed è sempre alla ricerca di una qualche stravaganza emotiva e carnale.

Simbologia di Febbraio

Interessante notare anche la lettura numerologica di febbraio. Secondo mese dell’anno, febbraio è rappresentato dal 2, numero di Venere, dell’amore e dell’armonia.

Nei tarocchi classici il secondo arcano rappresenta l’unione di coppia, espressa a pieno titolo dall’immagine della “Papessa”. Questa approva l’unione e ne ammonisce le dubbie qualità qualora si trovi di fronte a gesti infedeli.

Anche il giorno 14 è un concentrato di significati esoterici. A partire dal numero 1, significativo di Sole, azione, intraprendenza (ci si organizza con intraprendenza per festeggiare un amore sorto da poco o per festeggiarne uno duraturo). E il 4 è simbolo di Saturno: l’unione, l’ufficializzazione, il passo in avanti (tempo addietro si utilizzava la festa di San Valentino per ufficializzare un legame attraverso un fidanzamento o una proposta di matrimonio).

Controprova numerologica è la somma di 1 e 4, che addizionati ci regalano il 5. Il 5 è numero di Marte, dell’amore carnale, segno che anche nel rapporto più platonico occorre il sesso per funzionare appieno.

Anche il simbolo stilizzato è il vaso dell’amore universale acquariano. Esso rappresenta il segno negli almanacchi antichi o nei giornali oroscopici moderni. Nell’antico Egitto, la figura del vaso simboleggiava il cuore.

L’Acquario è il segno che governa in toto l’inverno e che ci porta necessariamente al desiderio di unirci per affrontarne le intemperie. “L’unione fa la forza” è uno dei motti che meglio rappresenta la sua energia. Proprio come il mito di Prometeo, che rappresenta appieno il desiderio da parte dei nati del segno di donare amore attraverso spinte e generosità. Infatti Prometeo rubò il fuoco agli Dei per donarlo agli uomini.

Amore al centro della vita acquariana, rappresentante indiscusso della Festa degli Innamorati.

a cura di Joss Procino

Novella 2000 © riproduzione riservata.