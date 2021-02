1 Can Yaman insieme alla mamma di Diletta Leotta

Ormai l’attore turco e la giornalista sportiva sono davvero diventati la coppia del momento in Italia. Tutti stanno parlando di loro e ancora, in molti, si chiedono se la loro relazione sia vera oppure sia stata creata soltanto per alimentare il gossip e parlare di loro visti i tanti progetti su cui stanno lavorando. I malfidati, forse, dovranno ricredere dopo le foto che vedranno qui sotto. Pare, infatti, che Can Yaman sia stato avvistato in una gioielleria con la mamma di Diletta Leotta.

Ricorderete di certo che nella giornata di ieri è apparso nel cielo di Roma un aereo, simile a quelli mandati per i concorrenti del Grande Fratello. Questa volta, però, il messaggio non era rivolto a loro, ma a un’altra persona. Trattasi di Diletta Leotta, la quale pare proprio abbia ricevuto una proposta di matrimonio dall’attore turco. La scritta recitava: “Diletta, mi vuoi sposare? Ti amo, Can“.

Molti si chiedono, quindi, se sia tutto vero o soltanto una presa in giro orchestrata da qualche fan burlone. Pare, però, che le cose potrebbero essere più reali di quanto pensiamo. Se sull’aereo non c’è certezza, qui sotto una fanpage di Can Yaman ha postato un servizio di Chi nel quale si vede lui in compagnia della mamma di Diletta. I due, perciò, li notiamo entrare da Cartier alla ricerca di un gioiello e poi a vedere alcuni appartamenti a Roma. Nella prima pagina dell’articolo della rivista, infatti, leggiamo:

Per San Valentino l’attore ha regalato un gioiello a Diletta Leotta facendosi consigliare dalla madre di lei. Poi, sempre insieme, sono andati a vedere due appartamenti nella Capitale. Avete ancora dubbi? La storia è seria e c’è aria di convivenza.

E voi, invece, avete ancora dubbi circa la storia tra le due celebrità? Di certo la presenza della mamma di Diletta insieme a Can Yaman fa sparire ogni dubbio. In passato già vi avevamo anticipato la possibilità di un eventuale trasferimento in Italia…