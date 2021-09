Can Yaman scoppia in lacrime per Diletta Leotta: le foto di Diva e Donna

1 Can Yaman disperato per Diletta Leotta?

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta è finita davvero e adesso lui è disperato? La relazione tra l’attore turco e la coduttrice televisiva è stata protagonista per tutta l’estate con foto, baci e vacanze insieme. Ma da un po’ di tempo ci sono forti dubbi e ormai si pensa che l’amore sia finito.

L’annuncio da loro e da persone vicine alla coppia non è arrivato, ma da tante settimane i due, non solo non si fanno vedere più insieme, ma non interagiscono nemmeno a livello social. Tutto è possibile, certo, magari sono lo stessi ad aver scelto di tenere tutto privato e blindato.

Ma adesso arriva un vero e proprio scoop dalla rivista Diva e Donna. Il settimanale, nel nuovo numero uscito oggi in edicola, ha riferito che Can è stato sorpreso in lacrime per via della fine della relazione con Diletta e ha pubblicato anche le foto di questo momento.

Questo quello che ha scritto il settimanale: “Le lacrime di Can Yaman rimasto solo. Dopo l’addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi.”

Nell’articolo viene specificato che le foto provengono da Venezia, durante la Mostra del Cinema in cui lui è stato premiato, mentre si trovava sul balcone di un hotel. L’attore è stato sorpreso mentre si asciugava le lacrime. C’è chi dice che avesse avuto una discussione con qualcuno del suo entourage. Questo, unito al periodo stressante da cui proviene (cioè lavoro e rorttura con la Leotta), lo avrebbero portato ad una crisi di nervi, rientrata comunque poco dopo.

La rivista, quindi, non solo confermerebbe la fine della storia tra Can Yaman e Diletta Leotta, ma che lui ne sarebbe anche uscito a pezzi. E appunto sembra sia stato sorpreso a piangere disperato per questo motivo.

Ci sono anche altri eventi che sembrano degli indizi per capire che la storia tra loro è finita. Una verrebbe proprio dalla conduttrice…