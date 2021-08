Grandi novità in arrivo per Can Yaman: l'attore turco sarà protagonista di una nuova serie TV. Svelati oggi alcuni dettagli

Nuova serie TV per Can Yaman: i dettagli

Gran bella notizia arriva nella giornata di oggi per tutti i fan di Can Yaman. Il popolare attore turco, che di recente abbiamo visto su Canale 5 accanto a Özge Gürel in Mr Wrong – Lezioni d’amore, è pronto per una nuova avventura. E no, non stiamo parlando delle riprese di Sandokan, altro importante progetto che lo vedrà protagonista, ma di un lavoro inedito. La partner di questa nuova esperienza è l’attrice Francesca Chillemi.

In queste ultime ore è stato emesso un comunicato ufficiale, condiviso anche dalla star da oltre 8 milioni di follower. Eccone il contenuto dove sono svelati alcuni dettagli: “Francesca Chillemi e Can Yaman saranno i protagonisti della nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, “Viola come il mare”, le cui riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo”.

Stando a quanto si apprende la serie è un ‘light crime’ che: “amalgama nel racconto elementi di commedia e crime stories”. L’idea arriva dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”.

Sempre nel lungo comunicato si apprende: “La star turca, inoltre, da febbraio 2022 sarà impegnata sul set per l’inizio delle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal “Sandokan”, anch’essa targata da Lux Vide, a cui ha a lungo lavorato l’AD della società Luca Bernabei. Come si legge nella nota ufficiale l’intenzione è quella di dare un taglio moderno, inedito e fresco alla serie.

Insomma Can Yaman avrà davvero parecchio lavoro e lo vedremo spesso sul set per due grandi progetti come quelli elencati. L’attore sembra essere davvero carico e sui social ha commentato questa strepitosa notizia. Continua…

Ora che è ufficiale, Can Yaman e i suoi fan possono finalmente festeggiare. L’attore in queste ore ha postato uno scatto sui social, mentre si trova nella sede della Lux Vide. Ad accompagnare la foto anche una didascalia, dove racconta il meraviglioso progetto di cui sarà protagonista. Ecco le sue parole:

“Viola come il mare”, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022. Grazie a Luca Bernabei e a Luxvide reciterò prima in italiano e poi in un grande progetto internazionale come Sandokan – la serie tutto in inglese. Non vedo l’ora. #staytuned”.

I sostenitori di Can Yaman appresa la news hanno commentato positivamente la notizia e si dicono felici del successo che sta riscuotendo il loro beniamino. Oltretutto proprio l’attore ha rivelato che nella serie, rispetto ad altre occasioni in cui è stato doppiato dal bravissimo Daniele Giuliani (pensiamo alle precedenti serie come Bitter Sweet, Daydreamer o Mr Wrong) reciterà rigorosamente in italiano. Una sfida che Yaman ha accolto con grande entusiasmo.

Can poi, per chi non lo sapesse, ha un’ottima conoscenza della nostra lingua e sembra ben intenzionato a perfezionarla ulteriormente. Che dire? Il bocca al lupo a Can Yaman, Francesca Chillemi e tutta la squadra di lavoro per “Viola come il mare”, che non vediamo l’ora di vedere!