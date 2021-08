1 La reazione di Orietta Berti

Nelle scorse settimane si è spesso parlato dei giudici che vedremo nella prossima edizione di The Voice Senior. Come raccontato da TV Blog, che per primo ne ha lanciato l’indiscrezione, a sostituire il duo formato da Al Bano e Jasmine Carrisi sarà Orietta Berti.

Salvo altri stravolgimenti la cantante emiliana dovrebbe essere l’unica new entry di questa stagione. Accanto a lei Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. In un’intervista rilasciata ad AdnKronos, Orietta Berti ha raccontato quale sarà il suo futuro televisivo e ha anche confidato qual è stata la sua reazione nello scoprire che andrà proprio a prendere il posto del suo caro amico Al Bano:

“Torno da Fazio per ‘Il Tavolo’, dove mi diverto moltissimo”, ha spiegato.

Mentre per quel che riguarda la sua presenza come coach a ‘The Voice Senior’, ha spiegato: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”. Ha detto Orietta Berti. Pare quindi sia stata una sorpresa anche per lei dover ereditare la poltrona di Al Bano Carrisi.

Oggi la cantante è una delle regine dell’estate. Il brano Mille, tormentone in duetto con Fedez e Achille Lauro, sta ottenendo un successo clamoroso. Lei, nonostante una strepitosa carriera, resta ancora sorpresa di come un suo pezzo possa piacere così tanto al pubblico: “Questo boom nessuno di noi se lo aspettava e chissà cosa sarebbe successo senza le restrizioni dovute dal Covid”, ha commentato al sito. Continua…