1 Il rifiuto di Can Yaman

Stando ad alcuni rumor Can Yaman avrebbe rifiutato una proposta lavorativa da parte di Maria De Filippi. De La Talpa se ne sta parlando sempre di più. La nuova stagione dovrebbe partire nella prossima stagione televisiva e verrà prodotta dalla Fascino:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito

Stando a quanto riporta anche il sito Coming Soon Maria avrebbe proposto a Can Yaman il ruolo di inviato de La Talpa. Lui, però, avrebbe rifiutato a causa di un cachet secondo lui troppo basso rispetto al lavoro che sarebbe dovuto andare a fare: “Secondo i manager dell’attore non sarebbe stato adeguato allo sforzo che Yaman avrebbe dovuto compiere per parlare h24 in italiano, che ricordiamo non essere la sua lingua madre, e dunque la proposta sarebbe stata brutalmente rifiutata“.

A voi sarebbe piaciuto vedere Can a La Talpa? Fatecelo sapere con un commento. Sempre parlando del reality, nel mentre possiamo anche dire che il ruolo di inviato pare sia stato offerto anche a Filippo Bisciglia: “La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!“.

Ma le notizie non terminano qui perché nel mentre si stanno cercando anche il conduttore e gli opinionisti. Continuate quindi a leggere…