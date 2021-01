1 Dopo essersi lanciati messaggi in codice sui social, Can Yaman mostra una valigia che pare avere una dedica di Diletta Leotta

Sono ormai la coppia del momento Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo essere stati paparazzati insieme dal settimanale Chi l’attore e la conduttrice sono finiti al centro dell’attenzione mediatica e sembrerebbe proprio che abbiano dato il via ad una conoscenza. Nel mentre però molti fan del protagonista di Daydreamer non hanno ben preso la faccenda, ed hanno così attaccato non solo Yaman, che è già intervenuto rimproverando le follower, ma anche la stessa Leotta, che è stata pesantemente insultata. Ciò nonostante sembrerebbe che Can e Diletta non diano adito alle cattiverie del web e in questi giorni si stanno mandando dei messaggi in codice sui social che non sono passati inosservati.

Come se non bastasse qualche ora fa proprio Can Yaman ha pubblicato la foto di una valigia, che sembrerebbe avere una dedica di Diletta Leotta! Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando diversi giorni fa la conduttrice ha pubblicato un messaggio su Instagram, che recita:

“Nonostante la pioggia il cielo su Roma profuma di sogni”.

A riprendere la stessa frase qualche ora fa è stato Can Yaman, che oltre a ripubblicare lo stesso messaggio ha condiviso anche il testo della celebre canzone di Gino Paoli, Il Cielo In Una Stanza. Poco dopo l’attore turco ha condiviso sul suo profilo la foto di una valigia personalizzata, che riporta ancora una volta la frase pubblicata dalla Leotta!

Che dunque sia stata proprio Diletta a regalare questa valigia personalizzata a Can? Non resta che attendere per saperne di più in merito.