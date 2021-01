Diletta Leotta riempita di offese da alcune fan di Can Yaman dopo il gossip

1 Pioggia di offese, anche molto gravi, per Diletta Leotta da parte di alcune fan di Can Yaman dopo il gossip uscito su di loro. Ecco alcuni commenti.

Si sa, il mondo dei social è bello e divertente quanto anche brutto e penoso. Lo sanno bene quelli che spesso si ritrovano offese nei commenti alle loro foto, post ecc. Negli ultimi giorni a subirne di gravi è stata Diletta Leotta, giovane, bella e preparata conduttrice di Dazn, ma anche di Radio, che è al centro del gossip per un presunto flirt con l’attore turco Can Yaman.

Come noi vi avevamo anticipato, dopo le parole di Anna Pettinelli, e come il settimanale Chi ha confermato con tanto di foto, tra la conduttrice e l’attore ci sarebbe del tenero. Non sappiamo se è un semplice flirt o una storia che si sta indirizzando verso qualcosa di serio, non è questo quello che ci interessa. Quello che invece ha attirato la nostra attenzione è la rabbia e la cattiveria che sono scaturite da un semplice gossip che non ha avuto al momento né conferma né smentita dai diretti interessati.

Infatti il profilo Instagram di Diletta Leotta è stato sommerso di offese, anche molto gravi, da parte di alcune fan (se così possiamo definirle) di Can Yaman. E certi commenti sono finiti anche sotto agli articoli in altri social network. Ecco alcuni esempi trovati sul web:

Questo commento si riferisce alle foto pubblicale da Chi in cui la Leotta è uscita sul balcone della sua stanza di hotel con indosso il giubboto di Can.

Poi passiamo a commenti molto più pesanti:

Lasciamo a voi ogni commento su quello che state leggendo. Infine abbiamo i commenti di tutte quelle che invece considerano Can Yaman solo loro e di Demet Ozdemir, la protagonista della serie TV Daydreamer.

Chi conosce o segue da un po’ Diletta Leotta sa che ormai certe parole non la toccano, almeno questo è quello che fa vedere. Purtroppo la conduttrice si ritrova ogni giorno sui social commenti decisamente sessisti e poco rispettosi per una donna da parte di tanti uomini, commenti davvero squallidi. Lei però non si scompone e va avanti, giustamente, per la sua strada. Ma leggere certi commenti da donne, spesso di una certa età, madri, nonne, mogli, è davvero avvilente e mostra per l’ennesima volta un problema profondo della nostra società: l’odio verso una donna bella, indipendente e di successo.

Come molti avranno notato, dopo tutti questi giorni di offese, Can Yaman ha preso una decisione drastica…