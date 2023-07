NEWS

Andrea Sanna | 9 Luglio 2023

Temptation Island

Su Canale 5 l’evento dedicato ai palinsesti

Piccolo cambio di programma domani sera su Canale 5. La rete ammiraglia, infatti, svolgerà regolarmente le proprie trasmissioni ma con un appunto. Al termine del TG5 delle 20:00, si verificherà una piccola variazione. Ci sarà la possibilità di poter vedere l’evento dedicato ai palinsesti Mediaset.

La notizia si apprende dalle fonti ufficiali e nel tweet pubblicato dal giornalista Andrea Conti: “Domani lunedì 10 luglio su Canale 5 alle 20.35 un evento speciale. Lo spettacolo tratto dalla “Serata con la Stampa 2023″ di Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e Il Volo. Subito dopo il TG5 e prima di Temptation Island”.

Come noto durante questo appuntamento che vedremo domani si è parlato delle tante novità della prossima stagione televisiva del gruppo Mediaset. Per esempio si è detto dell’arrivo di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5, così come di Bianca Berlinguer. O ancora l’omaggio a Mike Bongiorno con il ritorno de La ruota della fortuna o ancora la versione invernale di Temptation Island! Poi ancora l’annuncio dei conduttori e programmi TV per passare alle tante riconferme come il GF, L’Isola dei Famosi e Michelle Impossible, giusto per citarne alcuni.

Nel corso della serata in onda domani su Canale 5 hanno preso parte tanti giornalisti. Presente poi chiaramente anche l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. A condurre l’evento Gerry Scotti, mentre ad arricchire la serata con alcuni celebri brani del loro repertorio, il trio de Il Volo. Al termine di questa grande festa i telespettatori potranno poi godersi la scoppiettante puntata di Temptation Island, che prevede già tanti colpi di scena.

Peraltro chi dovesse perdersi questo appuntamento non ha nulla da temere. Questo perché grazie a Mediaset Infinity è possibile recuperare lo Speciale dedicato ai palinsesti, così come tutte le altre trasmissioni e contenuti trasmessi su Canale 5 e gli altri canali della rete.