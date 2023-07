NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Temptation Island

In arrivo una brutta sorpresa per Mirko di Temptation Island 2023, il quale riceverà un video dalla sua fidanzata

Le anticipazioni su Mirko di Temptation Island 2023

Nella scorsa puntata di Temptation Island 2023 abbiam assistito a uno sfogo da parte di Perla, la fidanzata di Mirko. Quest’ultimo l’ha definita una superficiale e l’ha dipinta come una ragazza che non ha voglia di fare nulla. Per tale ragione la concorrente si è molto innervosita è ha affermato:

“È un co***one perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.

Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca**o. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca**o. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

Forse è proprio per questo litigio a distanza che Perla pare si avvicinerà a uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Il video qui sotto, pubblicato dal profilo Instagram di Witty TV, mostra Mirko mentre visiona un filmato durante un falò. Le immagini mostrano la ragazza sdraiata sulla spiaggia mentre abbraccia un tentatore. Il fidanzato afferma: “Io impazzisco“.

Vedremo cosa accadrà durante la terza puntata del reality che andrà in onda lunedì 10 luglio 2023. Seguiteci per non perdervi tante altre news.