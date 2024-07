Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 sono stati annunciati diversi appuntamenti musicali che andranno in onda su Canale 5. Andiamo a scoprire tutti i concerti previsti.

Canale 5 si riempie di musica e concerti

Grandi annunci ieri nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025. Nel corso della conferenza stampa i vertici dell’azienda hanno rivelato le novità e i grandi ritorni che vedremo nei prossimi mesi su Rete 4, Canale 5 e Italia 1 e senza dubbio si preannuncia una stagione ricca di appuntamenti. Oltre ai vari reality show, ai talent e ai programmi di intrattenimento, quest’anno il quinto canale ha deciso di puntare anche sulla musica.

È stata infatti annunciata la messa in onda di diversi concerti, che vedremo sul piccolo schermo tra settembre e novembre. Il primo grande appuntamento è quello con Annalisa. Verrà infatti trasmesso in Mediaset lo show evento che la Scarrone ha tenuto lo scorso maggio all’Arena di Verona, alla presenza di tanti ospiti del panorama italiano. Ma non è finita qui.

Prossimamente su Canale 5 andranno anche in onda due serate evento dedicate ad Andrea Bocelli, che proprio in questi giorni sta festeggiando i suoi 30 anni di carriera. I concerti di Pisa verranno dunque registrati e verrano trasmessi in autunno con la conduzione di Michelle Hunziker. Ci sono poi anche altri due eventi musicali: il concerto evento di Vasco Rossi, registrato durante la recente tournée di stadi, e il live dei Pooh.

Nella primavera del 2025 invece andranno in onda tre serate dedicate a Il Volo, confermati anche per il 2026. Infine su Mediaset Infinity arriverà il docufilm di Laura Pausini, registrato durante il suo ultimo tour mondiale. Il progetto verrà poi trasmesso anche in chiaro in primavera. Si preannuncia dunque una stagione ricca di musica e senza dubbio non mancheranno tante emozioni.