In una puntata di Reazione a Catena un concorrente è riuscito a indovinare la parole Elodie nonostante nell’indizio le sue compagne avessero detto una canzone che non esisteva. Deve essere proprio un vero fan. Ecco il video del momento.

Fan di Elodie concorrente di Reazione a Catena

Quando si dice essere un vero fan! È quello che può considerarsi un concorrente di Reazione a Catena che nel gioco prima della finale è riuscito a indovinare “Eodie” anche con un indizio davvero complicato e praticamente inesistente delle sue due compagne di gioco.

Stiamo parlando del penultimo gioco del game-show quando uno del trio si siede e deve indovinare la parola mentre gli altri due danno l’indizio pronunciando una parola a testa. E così la parola da indovinare era Elodie, la nota e amata cantante. Ma le due ragazze hanno dato come indizio “Chi canta stasera”. Come se quel “stasera” fosse una sua canzone, ma così non è. Al massimo c’è “Anche stasera” con Sfera Ebbasta.

Ma il concorrente ha risposto diretto dicendo il nome della cantante dimostrando quindi di essere un suo grande fan. Anche perché con l’indizio era davvero difficile capire quale fosse la parola da indovinare. Vediamo qui sotto nel video l’estratto della scena:

Ma la sicurezza con cui dice ELODIE su una canzone che nemmeno esiste pic.twitter.com/Nx4h162HdC — Stefano (@stefanodinome) July 16, 2024

Sui social c’è chi fa notare che quel “stasera” poteva essere inerente alla serata, cioè che Elodie cantava quella sera. Infatti era previsto un concerto a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Anche perché dopo che viene pronunciato “Chi canta stasera”, si sente dire anche “a”, come se volesse poi specificare il luogo. Dobbiamo dire che anche in questo caso, è comunque un grande fan il concorrente. Perché non tutti possono ricordarsi chi canta una determinata sera in concerto.