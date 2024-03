Spettacolo

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

Uomini e donne

Brando, tronista di Uomini e Donne, è uscito dallo studio perché arrabbiato con le sue due corteggiatrici a pochi giorni dalla Scelta.

Brando esce dallo studio di Uomini e Donne

Questo pomeriggio è andata in una nuova nuova puntata di Uomini e Donne e dopo aver parlato del Trono Over si è passati a quello Classico. Ormai siamo agli sgoccioli, secondo le anticipazioni stasera Brando sceglierà con chi lasciare il programma. Ma nel frattempo il pubblico sta guardando le registrazioni inedite e siamo giunti al punto in cui lui stesso ha abbandonato lo studio perché adirato con le sue corteggiatrici.

In sostanza vediamo il Tronista ancora molto indeciso su che cosa fare, ogni decisione che prende sembra quella sbagliata per l’una o per l’altra. Raffaella e Beatriz si arrabbiano sempre più spesso con Brando perché entrambe lo vorrebbero solo per se stesse, ma purtroppo il dating show funziona diversamente.

Fatto sta che a un certo punto Maria De Filippi chiede a Brando con chi vorrebbe ballare e lui, dopo un secondo di indecisione fa il nome di Beatriz. A queto punto Raffaella se la prende e si alza ed esce dallo studio di Uomini e Donne togliendosi anche il microfono.

Nel video qui sotto possiamo vedere scoppiare una discussione tra Brando e Beatriz. Quest’ultima gli dice di essere stufa di “vedere lui che rincorre, che dimostra e io che rimango qua. Se me ne vado lo faccio sul serio“. Gianni è intervenuto definendo l’intervento “un pretesto stupido per litigare“, mentre Barbara del Trono Over ha preso le difese della corteggiatrice.

Questo minuto di televisione italiana candidato agli Oscar 2025 linfa vitale per noi veterani del vero trono classico non potete capire cosa rappresenta questo minuto di allucinazione collettiva pic.twitter.com/OsK40xx6pf — ALESSANDRO NUNZIO BELLI (@aidalaverdadera) March 12, 2024

Tutto ciò ha portato a una discussione anche tra la Dama e Brando, che stufo della situazione è uscito dallo studio tra gli applausi del pubblico: “Basta, adesso me ne vado via io“. Anche Beatriz se n’è andata tra le facce sconvolte dei due parterre e degli opinionisti: “Chi lo va a riprendere è la Scelta“.

Ma chi sarà davvero la ragazza con cui uscirà Brando da Uomini e Donne? Appuntamento a questa sera, probabilmente, con la risposta.