Colpo di scena! Giuseppe dà ragione a Beatrice e attacca l’ex amica Anita (VIDEO)

Nicolò Figini | 12 Marzo 2024

In queste ore è andato in onda su Canale 5 un confessionale di Giuseppe Garibaldi all’interno del quale ha difeso Beatrice Luzzi e ha criticato Anita Olivieri.

Giuseppe Garibaldi contro Anita Olivieri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e abbiamo visto una lite tra Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Alessio Falsone. In quel momento Giuseppe Garibaldi non ha detto la sua, ma è stato interpellato in confessionale in un secondo momento. Ma prima di vedere ciò che ha detto dobbiamo fare un breve riassunto.

Durante la diretta l’attrice ha affermato di avere dei dubbi sui reali sentimenti di Anita, in quanto un minuto prima diceva di volere un futuro con Edoardo e poi si è buttata tra le braccia di Alessio. Quest’ultimo, però, ha difeso la gieffina:

“Penso che Beatrice sia un po’ invidiosa, credo che una cosa simile non l’abbia mai provata. Altrimenti lo capirebbe, d’accordo? Poi peccherò di presunzione, ma se qualcuno vuole insegnarmi a capire i brividi sul corpo di una donna ne deve mangiare di pasta, A me basta capire quello che percepisco io, a me non conviene perché ci perderei io. Le capisco le donne”.

Ed ecco che proprio a questo punto entra in gioco anche Giuseppe Garibaldi, il quale ha rivelato cosa pensa di tutta la situazione. Nel daytime andato in onda su Canale 5 oggi ha rivelato di non pensare che Beatrice sia invidiosa: “Anita è stata egoista perché ha pensato a se stessa e non a Edoardo“.

"Beatrice non è invidiosa proprio di nulla. Anita è stata egoista,ha pensato solo a sé stessa e non a Edoardo"🔥

"Beatrice non è invidiosa proprio di nulla. Anita è stata egoista,ha pensato solo a sé stessa e non a Edoardo"

GIUSEPPE GARIBALDI HA SERVITO

Queste sue parole potrebbero decretare la fine definitiva della sua amicizia con Anita Olivieri. I rapporti si sono incrinati da alcune settimane, ma non appena l’inquilina scoprirà dell’esistenza del discorso potrebbe decidere di tagliare tutti i ponti.

Lo scopriremo solamente nelle prossime puntate, così come sapremo chi tra i due arriverà in finale.