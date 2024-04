Sanremo 2025, Mina avrebbe accettato di prendere il posto di Amadeus (ma a una sola condizione)

Sanremo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Stando a quanto riportano gli ultimi rumor che stanno circolando sul web Mina avrebbe accettato di occuparsi della direzione artistica del Festival di Sanremo 2025.

Mina a Sanremo 2025?

Da quando Amadeus ha deciso di passare ufficialmente a lavorare per Discovery, andando a condurre alcuni programmi sul canale NOVE, si sta parlando molto più spesso di ciò che accadrà per quanto riguarda il Festival di Sanremo 2025.

Al momento sono state diffuse solamente delle indiscrezioni e vari conduttori hanno lasciato la porta aperta a tale possibilità. Altri invece hanno detto di no, come nel caso di Antonella Clerici, che ha preferito declinare l’offerta e rimandare il suo ritorno sul palco dell’Ariston di qualche anno ancora.

Tuttavia oggi si è diffuso il rumor che coinvolgerebbe una nota cantante italiana. Secondo quanto riporta anche il sito All Music Italia potrebbe essere Mina, che da tempo si è ritirata dalle scene, la nuova direttrice artistica della kermesse. L’artista, secondo fonti esterne, avrebbe accettato l’offerta a patto di avere completa carta bianca.

Ovviamente non possiamo sapere se tutto ciò corrisponde alla realtà, di conseguenza dobbiamo prendere tutto con le pinze. Voi cosa ne pensate? Bisogna ricordare che già nel 2019 Mina aveva dato la sua disponibilità, anche se alla fine non se n’era fatto più nulla.

Tutti gli spettatori e fan del Festival sono sicuri che a prescindere da chi verrà scelto, questa persona avrà un ruolo difficilissimo da ricoprire. In molti si domandano se Sanremo 2025 riuscirà a reggere il confronto con le ultime cinque edizioni condotte da Amadeus, che è riuscito a segnare record su record.

Per ora non possiamo fare altro che aspettare e vedere che cosa accadrà. Come al solito noi vi terremo informati in modo da non farvi perdere alcun aggiornamento. Continuate quindi a seguirci per rimanere sempre sul pezzo per quanto riguarda tutte le news sul mondo dello spettacolo e i vostri personaggi preferiti.