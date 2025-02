Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2025. Poco fa sono così stati svelati gli ascolti della kermesse musicale, che ancora una volta è stata un successo.

Gli ascolti di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 è finalmente iniziato. Ieri sera infatti su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della 75esima edizione della kermesse musicale. Nel corso della diretta abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra e il pubblico ha avuto modo di ascoltare tutte le 29 canzoni in gara. Ma non solo. A lasciare senza parole tutti i telespettatori è stato Jovanotti, super ospite della manifestazione, che con la sua esibizione ha fatto ballare e cantare tutti quanti.

Al termine della diretta è stata poi mostrata una prima classifica provvisoria, con i nomi dei 5 artisti più votati dalla giuria della sala stampa. A risultare i favoriti, almeno per il momento, sono stati Giorgia, Achille Lauro, Simone Cristicchi, Brunori SAS e Lucio Corsi. Stasera e domani invece a esprimere le proprie preferenze sarà il pubblico da casa e di certo tutto potrebbe cambiare.

In attesa di scoprire cosa succederà, poco fa sono stati rivelati gli ascolti della prima puntata del Festival di Sanremo 2025, che naturalmente è stata un successo. Carlo Conti, che ieri sera è stato affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti, è riuscito a totalizzare 13.029.000 spettatori, pari al 51.68% di share nell’anteprima. In seguito la kermesse ha registrato 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte e 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte. In totale dunque la serata ha raggiunto 12.218.000 spettatori e il 65% di share. Lo scorso anno invece la prima puntata aveva raccolto davanti allo schermo 10.561.000 spettatori, con il 65.1% di share.

Grande successo dunque per il conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana, che di certo ha svolto un lavoro impeccabile.