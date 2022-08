Scandalo reale, un uomo dichiara: “Sono il figlio segreto di Carlo e Camilla e voglio il trono”

1 Carlo e Camilla hanno un figlio segreto?

C’è un vero e proprio terremoto che sta scuotengo la famiglia reale inglese e che riguarda Carlo e Camilla. Si tratta di uno scandalo a tutti gli effetti che, se risultasse vero, sarebbe un bel problema, specialmente per la successione al trono. Stiamo parlando di un figlio segreto avuto dal Principe Carlo con la sua attuale moglie, ma nato quando i due non erano nemmeno una coppia, ufficialmente parlando.

Come riporta il sito Leggo.it, un signore australiano ha dichiarato di essere il figlio segreto della coppia reale. Sulla sua pagina Facebook si fa chiamare Prince Simon Charles e dichiara da anni di essere il frutto dell’amore segreto tra Carlo e Camilla e pertanto vuole essere ufficialmente riconosciuto come secondo in linea di successione al trono britannico dopo il Principe di Galles.

Da questa sua convinzione è partita una lunga battaglia legale durata, al momento, tre anni. E si è conclusa con la causa intentata dall’uomo nei confronti del ducato di Cornovaglia, residenza ufficiale del principe Carlo. Sì avete capito bene, il signore australiano ha portato in causa il ducato dell’erede al trono del Regno Unito.

«Questo è il passo più importante che ho fatto fino a oggi. Volevo dare una data di scadenza perché abbiamo bisogno di risposte», ha dichiarato Simon Charles. E non finisce qui perché appunto adesso si candida alla successione al trono. E a farne le spese potrebbe essere l’attuale erede, cioè il principe William.

Ma com’è possibile tutta questa storia? Lo stesso Simon l’ha raccontata nel dettaglio…