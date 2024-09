Nel corso di una live Instagram che ha tenuto ieri sera Carlo Marini ha parlato della fine del rapporto con Martina De Ioannon dopo Temptation Island. Ecco il video con il suo commento.

Carlo Marini su Martina De Ioannon

Nella giornata di ieri Martina De Ioannon è stata annunciata come quarta tronista della nuova edizione di Uomini e Donne. Sappiamo che le sue due relazioni, quelle con Raul Dumitras e Carlo Marini, non hanno avuto lunga vita e per tale ragione adesso sa ciò che vuole ed è pronta a prenderselo:

“L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita, che condivida i miei stessi valori, che mi faccia perdere il controllo e mi faccia provare quel brividino”.

Nessuno però sa con precisione che cosa sia accaduto tra Martina e Carlo Marini nel breve periodo in cui si sono frequentati. A rispondere alla domanda insistente dei fan ci ha pensato proprio l’ex tentatore nel corso di una diretta Instagram. Parlando con il collega e amico Simone ha rivelato di averci provato ma “qualcuno” ha preso altre decisioni:

“Ci abbiamo provato, usciti da lì vivi in una bolla e non sai fino a che punto quella roba possa o non possa funzionare. Io me la sono vissuta con tutto me stesso, parlo per me.

Ho dato tutto quello che avevo, poi sono state fatte delle scelte. Qualcuno ha scelto altro e va bene così. Voglio dire che non parlerò mai male di qualcuno perché ci sta. Va bene così e la vita va avanti”.

Non ci resta che capire se Martina De Ioannon replicherà alle parole di Carlo Marini o se preferirà non commentare godendosi il suo nuovo percorso a Uomini e Donne. Naturalmente vi terremo aggiornati come sempre.