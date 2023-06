NEWS

Andrea Sanna | 10 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

L’attacco di Carlo Motta a Gianmaria

Le parole utilizzate da Gianmaria Sainato nei confronti di Helena Prestes non sono per niente piaciute al fidanzato di quest’ultima Carlo Motta. In sintesi il naufrago campano ha spesso fatto battutine riguardo alla vita sentimentale della compagna d’avventura, sostenendo di non credere alla relazione tra lei e il modello, tirando poi in ballo anche l’ex fidanzato di Helena.

Già nei giorni scorsi Carlo Motta sui social network si era ben espresso riguardo a questo argomento prendendo le difese della sua dolce metà. Nelle scorse ore è tornato a parlarne e ha invitato Gianmaria Sainato a stare al suo posto ed evitare di riempirsi la bocca di situazione che non conosce:

“Gianmaria continua a parlare di questo Roger ex fidanzato di Helena. Che tanto per cominciare si chiama Bruce. In secondo luogo ne ha sempre parlato anche con me. Per me non è un problema, è stato una parte importante della sua vita, essendoci stata per otto anni. Ho molto rispetto di questa cosa e non sono assolutamente turbato. Io e Helena ci conosciamo da 2 anni, prima eravamo più amici, invece da un anno ci frequentiamo. Lui continua a insistere con questi tre mesi. Gliel’ha detto una persona che conosce bene Helena. È stata lei a lasciarlo”

Io e Helena ci conosciamo da 2 anni, prima eravamo più amici, invece da un anno ci frequentiamo” #Isola pic.twitter.com/rswB2pA74f — R a n a 🐸 (@mounds_shame) June 9, 2023

Nel suo lungo discorso Carlo Motta ha lanciato più di una bordata a Gianmaria Sainato che, a detta sua, sarebbe ben poco informato a dispetto di come stanno realmente le cose. Al contempo si è detto però non arrabbiato con lui, ma confida nel fatto che possa in qualche modo evitare di parlare in questo modo di Helena e sminuire la loro relazione. E non sono mancate altre stoccate qua e là, come mostrato dal video in allegato qui di seguito…

Carlo Motta prende le difese di Helena e attacca Gianmaria pic.twitter.com/MNk4wWautH — disagiotv (@disagio_tv) June 10, 2023

Capiremo se nelle prossime due puntate Carlo Motta avrà modo di confrontarsi (magari in puntata) con Gianmaria Sainato.