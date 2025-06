A seguito dei gossip delle ultime ore, Carlo Motta rompe per la prima volta il silenzio e rivela cosa sarebbe accaduto in realtà con Helena Prestes dopo il GF.

La versione di Carlo Motta

Nelle ultime ore a finire al centro di un ciclone mediatico è stata Helena Prestes. È emerso infatti che di recente la modella sarebbe stata avvistata con il suo ex Carlo Motta, che sui social nel mentre ha confermato le voci di corridoio. A quel punto in molti hanno iniziato a parlare di presunta crisi tra l’ex gieffina e Javier Martinez, che intanto è rimasto in silenzio. Adesso così a rompere il silenzio è stato lo stesso Carlo, che nel corso di una lunga intervista con FanPage ha dato la sua versione dei fatti.

Stando a quanto raccontato, gli incontri con la Prestes sarebbero iniziati in gran segreto subito dopo il Grande Fratello. Tuttavia Motta, parlando di presunti rapporti fisici ha dichiarato: “Non voglio rispondere”. Ma non è finita qui. Secondo quanto afferma Carlo, Javier sarebbe stato a conoscenza di questi incontri e a riguardo ha aggiunto: “Lo ha scoperto tramite alcune persone che ci hanno visto insieme. Anche Helena mi disse che lui l’aveva scoperto, mi disse che aveva visto anche le conversazioni. Qualche giorno fa ero a casa di Helena, le è arrivato un messaggio da lui che diceva di aver scoperto che ci eravamo visti in Francia per fare kite. Lui sapeva già tutto”.

Proseguendo il suo racconto, Carlo Motta, lanciando una stoccata, aggiunge: “Ci siamo visti in diverse parti del mondo, Javier lo ha saputo settimane fa. Credo che c’è una convenienza reciproca, qualcosa che ha fatto in modo che la storia sia andata avanti”.

Infine, concludendo, Motta dichiara: “Se continuerò a vedere Helena? Secondo me sì. Tra un mesetto non sarà cambiato niente”.