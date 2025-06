In rete non si parla altro che della presunta rottura tra Helena Prestes e Javier Martinez. Ma qual è la verità e cosa sta accadendo tra i due ex gieffini del Grande Fratello?

Cosa sta accadendo tra Helena Prestes e Javier Martinez

Sono ormai ore che Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro dell’attenzione mediatica. In rete infatti si parla di una presunta crisi tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello e c’è già chi parla di una possibile rottura. Ma cosa è accaduto e perché la coppia è tornata sotto ai riflettori? Andiamo a ripercorrere la vicenda.

Tutto è iniziato quando si è sparsa voce che proprio Helena avrebbe rivisto il suo ex fidanzato Carlo Motta. Quest’ultimo, a seguito degli attacchi del web, è stato costretto a intervenire e ha confermato di aver avuto modo di risentire la Prestes di recente, senza però alimentare i gossip. Nel frattempo Biagio D’Anelli ha contattato Javier e ha rivelato di aver chiacchierato a lungo con il modello. L’esperto di gossip ha così fatto sapere che Martinez avrebbe scoperto alcune informazioni sul conto della sua compagna, che al momento però non sono state rese note. I diretti interessati intanto non hanno commentato le voci di corridoio sul loro conto e non è chiaro cosa stia accadendo tra loro.

In rete, come se non bastasse, ha iniziato a circolare un articolo che porta il logo di Novella2000, in cui si parla di una riconciliazione tra Helena Prestes e Javier Martinez. Il pezzo in questione tuttavia, come ha già specificato anche Deianira Marzano, non esiste e non è stato pubblicato sul nostro sito.

In ogni caso però è presto per parlare di una possibile rottura tra Helena e Javier. Attualmente i due hanno deciso di non esporsi ancora e starebbero cercando di risolvere la questione in privato. Naturalmente Novella è a disposizione della Prestes e di Martinez, qualora uno dei due volesse fare chiarezza sulla situazione e rilasciare delle dichiarazioni ufficiali.