Ballerino e insegnante di fama internazionale, chi è il coreografo di Gaia (e non solo) Carlos Diaz Gandia? Abbiamo provato a raccontarvi qualcosa di lui nelle prossime righe, tra età, vita privata, carriera e Instagram dove seguirlo.

Chi è Carlos Diaz Gandia

Nome e Cognome: Carlos Diaz Gandia

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: Valencia

Età: 30 anni

Professione: ballerino, insegnante e coreografo

Tatuaggi: Carlos ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @carlos.diaz.gandia

Carlos Diaz Gandia età, origini e biografia

Probabilmente vi sembrerà assurdo ma Gaia, Mahmood e Will Smith hanno qualcosa in comune. E no, non parliamo del talento artistico (indubbio), ma di una persona. Il suo nome è Carlos Diaz Gandia. Ma chi è e cosa sappiamo sul suo conto? Parliamo subito dalla biografia e origini dell’insegnante di danza e andiamo a capire quali informazioni sono emerse.

Quanti anni ha il coreografo di Gaia Carlos Diaz Gandia e dov’è nato? Qual è la sua nazionalità? Iniziamo con il dire che Carlos è nato a Valencia nel 1995 (non sappiamo la data di nascita e il segno zodiacale) e la sua età è di 30 anni.

Non sappiamo altezza e peso dell’insegnante di danza, ma possiamo affermare certamente che il suo amore per la danza ha avuto origine un po’ per caso. Prima come un hobby, in seguito di quella passione ne ha fatto un vero e proprio lavoro. A confidarlo è stato lui tra le pagine di Vanity Fair.

Vita privata

Sulla vita privata di Carlos Diaz Gandia non abbiamo grosse informazioni purtroppo. Non sappiamo se il coreografo di Gaia è o meno fidanzato, oppure single.

È molto riservato sotto questo punto di vista e non traspare nulla nemmeno dai social sulla sua vita al di fuori del lavoro. E a proposito di questo…

Dove seguire Carlos Diaz Gandia: Instagram e social

Diventato un vero e proprio meme sui social, dove seguire Carlos Diaz Gandia? Il coreografo di Gaia è presente sulle maggiori piattaforme, da Facebook, per passare a Instagram o Threads, così come su TikTok.

Basta una piccola ricerca sul web e trovare così i suoi account ufficiali, dove poterlo sostenere e vedere tutti i suoi lavori. Di questo parla principalmente nei suoi profili, mostrando backstage e coreografie concluse o da realizzare. Insomma c’è davvero di tutto.

Il coreografo di Gaia è diventato virale e ha colpito particolarmente il pubblico non solo per la performance, ma per il metodo che utilizza con cui scandisce il ritmo. Anziché contare in modo tradizionale o battere le mani, l’artista utilizza dei suoni quasi onomatopeici, che sono diventati di uso comune persino tra gli utenti online. Sembra essere quasi un linguaggio ritmico che rende ancor più particolare il video.

Sbirciando tra i profili di Carlos Diaz Gandia, si nota ovviamente che tanti progetti l’hanno visto collaborare con artisti come Gaia, Mahmood, Will Smith e non solo!

La carriera del coreografo di Gaia

Famoso lo era già, ma con l’ultimo Festival di Sanremo Carlos Diaz Gandia ha acquisito maggiore popolarità. Cosa sappiamo dunque della carriera del coreografo di Gaia?

Come detto precedentemente l’amore per la danza è nato prima come un hobby, ma a 14 anni ha deciso di intraprendere questa strada e mai avrebbe immaginato di arrivare dov’è ora. È iniziato tutto gradualmente, ha detto a Vanity Fair, ma pian piano ha compreso di volerne fare un vero e proprio lavoro.

Per cominciare ha lavorato con artisti più di nicchia come Mala Rodríguez. Poi è arrivato a un’artista argentina molto nota come Nathy Peluso. In Italia, invece, è arrivato grazie a Mahmood. Carlos Diaz Gandia e l’artista hanno lavorato insieme al videoclip di Clan. Si erano conosciuti per alcuni progetti sui quali lavorava in Spagna. Dal 2021 si occupa della sue coreografie.

Se vi state chiedendo infatti chi ha realizzato i passi di danza di Tuta Gold e RA TA TA di Mahmood, è proprio il coreografo di Gaia. Con quest’ultima aveva già lavorato al singolo Sesso e Samba, dove la cantante ha duettato con Tony Effe. Tra gli altri artisti anche Feid & Rema o Lola Indigo.

Altro volto noto con cui Carlos Diaz Gandia ha avuto modo di lavorare è Will Smith. Una collaborazione nata grazie allo staff dell’attore che l’ha notato.

In generale si può tranquillamente dire che il suo stile è influenzato dall’hip-hop e dall’urban. Con tecnica e spontaneità è riuscito ad arrivare a livello internazionale e realizzare workshop non solo in Europa ma anche nel resto del mondo!

Tanti sono anche i premi vinti da Carlos Diaz Gandia nel corso della sua carriera. Nella sua terra d’origine ha vinto un importante titolo di Campione Hip Hop International. È riuscito a trionfare in diverse categorie per ben 4 anni consecutivi, dal 2015 al 2018.

Artista di grande talento è anche imprenditore. Ha infatti fondato ed è CEO dell’Home Dance Studio di Valencia. Si tratta di un centro dedicato alla diffusione della cultura hip-hop e danza urbana. Un bel modo dunque per far conoscere a quante più persone possibile questi stili e magari scovare anche dei nuovi talenti nel settore.

In Italia, dov’è già piuttosto noto, Carlos Diaz Gandia vorrebbe lavorare ancora. Una delle artiste che sembrano più incuriosirlo è certamente Anna Pepe. E chissà non possa succedere qualcosa in futuro! Intanto pare stia pensando a nuove collaborazioni anche con Mahmood. Tutto ciò che abbiamo appena scritto l’ha rivelato a Vanity Fair.

Sanremo

Ricordiamo infine che grazie alla tanta popolarità questo ha permesso a Carlos di arrivare anche a Sanremo. Per esempio con Mahmood ha realizzato la coreografia di Tuta Gold (e non solo come abbiamo visto), mentre con Gaia ha lavorato per Chiamo io chiami tu, diventando in entrambi i casi virale!

Che Tempo Che Fa

Per la puntata di domenica 10 marzo 2025, dopo il grande successo al Festival e sui social, Fabio Fazio ha voluto fortemente Carlos Diaz Gandia come ospite a Che Tempo Che Fa insieme a Gaia.