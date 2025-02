Cantautrice molto apprezzata nel panorama musicale italiano, conosciamo meglio chi è Gaia Gozzi. Dell’artista cosa sappiamo? Ecco qual è la sua età, le sue origini, il fidanzato, le canzoni e se c’è modo e possibilità di seguirla su Instagram.

Chi è Gaia

Nome e Cognome: Gaia Gozzi

Data di nascita: 29 settembre 1997

Luogo di nascita: Guastalla

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantante

Fidanzato: Non sappiamo se attualmente è fidanzata

Figli: La Gozzi non ha figli

Tatuaggi: Gaia ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gaiaofficial

Gaia età e biografia

Come per ogni scheda, è bene partire dalla biografia. Quanti anni ha Gaia e quali sono le sue origini? Dov’è nata? Qual è il suo nome e cognome completo? La cantante si chiama Gaia Gozzi ed è nata a Guastalla il 29 settembre 1997. L’età dell’artista attualmente è di 27 anni.

Per quanto riguarda le sue origini, sappiamo che Gaia è italo-brasiliana. Sua mamma arriva dal Brasile e in passato era una ballerina e pubblicitaria. Sui papà, italiano e proprietario di un’azienda di bici.

Dopo un periodo negli Stati Uniti d’America, Gaia ha fatto ritorno in Italia, dove ha dato il via alla sua carriera.

Vita privata

Le informazioni sulla vita privata della cantante sono molto riservate, come giusto che sia.

Chi sono i genitori di Gaia Gozzi e dove vive? I genitori di Gaia sono un’ex ballerina e pubblicitaria e un proprietario di un’azienda di bici.

Chi è il fidanzato di Gaia di Amici? Oggi la cantante dopo la relazione con Daniele Dezi, dovrebbe essere tornata single. Oggi non sappiamo se sia o meno fidanzata e lei non ha fatto parola su un ipotetico fidanzato o meno.

Precisiamo che Gaia Gozzi non ha una figlia.

Dove seguire Gaia: Instagram e social

Vi state chiedendo per caso se Gaia Gozzi è presente sui vari social? Possiamo dirvi certamente di sì. Su Instagram, ma anche su Facebook e Twitter. È presente ovviamente anche su TikTok.

Sulle piattaforme citate, la cantante ama condividere con i propri fan tutto ciò che la riguarda da vicino, dai progetti musicali a scatti tratti da shooting e non solo. Non manca qualche sprazzo qua e là di vita privata.

Carriera

Capitolo carriera! Gaia come detto dopo un periodo negli Stati Uniti è tornata in Italia ed è qui che ha avuto la grande occasione di partecipare a X Factor, dove ha stregato i giudici, arrivando al secondo posto.

Successivamente dopo l’esperienza nel talent nel 2016, per lei il 2019 è stato l’anno della consacrazione quando ha preso parte ad Amici vincendo poi la competizione. Pian piano Gaia ha avuto modo di farsi conoscere meglio e di conquistare il pubblico con la sua arte.

Tra le curiosità che la riguardano, sappiamo perfettamente che l’artista ama variare dalla lingua portoghese all’italiano nei suoi brani. Se vi state chiedendo dunque il perché Gaia canta in portoghese la risposta è semplice: lei ha origini brasiliane da parte di madre.

Tra i tanti aspetti della sua carriera, tra lavori, progetti e musica, c’è anche il doppiaggio. Nel 2023 per esempio ha prestato la sua voce ad Asha in Wish.

Album e canzoni

Quanti album ha all’attivo attualmente Gaia Gozzi? L’artista ha portato al successo il disco “Genesi” nel 2020 e “Alma” l’anno successivo.

Tra le altre amate canzoni della sua carriera non possiamo non ricordare quelle più amate come Fotogramas (scritta in portoghese). Si passa poi anche a Chega (che ha una versione italiana dal titolo Calma), Densa, Fucsia o ancora New Dawns e Coco Chanel. Ma sono solo alcune delle tante.

In generale ha portato alla luce tantissimi brani interessanti, così come dei duetti che hanno avuto tanto successo. Pensiamo per esempio a Sesso e Samba con Tony Effe ma non solo!

X Factor

Nel 2016 Gaia ha preso parte a X Factor. Qui ha avuto modo di far conoscere il suo immenso talento, classificandosi però seconda alle spalle degli Suol System. A sceglierla in quell’occasione come giudice è stato Fedez.

Amici

La svolta è arrivata qualche anno più tardi, nel 2019, quando Gaia ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

la sua vocalità ha spiazzato tutti e non è passata inosservata, tanto che le è stata consegnata subito la maglia da titolare. Ha realizzato tutto il percorso, fino a ottenere un posto al Serale e poi in finale.

Rispetto alla precedente esperienza, stavolta Gaia ha ottenuto l’ambita vittoria ad Amici durante l’anno del Covid. Un’edizione del talent molto particolare.

Sanremo

Prima del 2025 Gaia Gozzi ha già preso parte al Festival di Sanremo, nel 2021 per la precisione. Ovvero quando ha presentato, nella categoria Campioni, la canzone Cuore amaro. Si è classificata 19esima.

Durante il 2024 ha accettato l’invito della collega BigMama, in gara, per cantare insieme a La Niña e Sissi il brano, Fa strano (Lady Marmalade), uscito poi come singolo.

Gaia a Sanremo 2025

Carlo Conti ha scelto Gaia per il Festival di Sanremo 2025. La cantante ha deciso di presentarsi con il brano Chiamo io, chiami tu.

Con questo brano l’artista vuole sperimentare il tema dell’indecisione e del distacco emotivo. Con una melodia coinvolgente, la canzone richiede di riconnettersi le proprie emozioni, superando il limbo mentale che blocca le scelte spontanee.

Nel 2025 a Sanremo Gaia durante la serata delle cover ha scelto di avere al suo fianco il musicista Toquinho, per interpretare insieme “La voglia, la pazzia”, di Ornella Vanoni.

I Big di Sanremo 2025

Nella nuova edizione del Festival di Sanremo 2025, ecco chi sono i cantanti che sono stati comunicati dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. E ancora la lunga e lista prosegue con: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Poi gli altri partecipanti sono: Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Passiamo poi ad altri artisti in gara che concludono così la lista dei partecipanti a al Festival di Sanremo 2025. Ecco chi sono: Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Le Nuove Proposte

Tra i partecipanti delle Nuove Proposte abbiamo invece: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes), Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

Emis Killa invece ha deciso di ritirarsi dalla manifestazione.

Il percorso di Gaia a Sanremo 2025

Per Sanremo 2025 il percorso di Gaia ha preso il via dall’11 febbraio. Come si posizionerà in classifica?

(IN AGGIORNAMENTO)