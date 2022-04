Carlotta Dell’Isola ha scelto due ex Vippone come damigelle d’onore del suo matrimonio

1 La scelta di Carlotta Dell’Isola

Solo qualche giorno fa è arrivata la lieta notizia del matrimonio di Carlotta Dell’Isola e di Nello Sorrentino, che si celebrerà il prossimo 28 maggio. Come ben sappiamo la coppia è nota al grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, dove in poco tempo ha conquistato il cuore del pubblico. Poche settimane dopo, come se non bastasse, Carlotta è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5, dove ha avuto modo di farsi conoscere a fondo dai telespettatori. Proprio poco prima della sua eliminazione, la Dell’Isola ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio dal suo compagno, e finalmente a breve si celebreranno le nozze.

In queste ore così Carlotta Dell’Isola ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne e nel corso della chiacchierata ha svelato chi sarà presente come ospite al suo grande giorno. Ma non solo! L’ex volto di Temptation Island ha anche annunciato che due ex Vippone sono state scelte come sue damigelle d’onore. Di chi parliamo? Di Sonia Lorenzini e di Dayane Mello! Queste le dichiarazioni di Carlotta, riportate da blogtivvu:

“Ovviamente ci saranno i nostri amici storici. Inoltre verranno Serena e Davide, la coppia di Temptation Island, perché con loro ci sentiamo quasi ogni giorno. Ci saranno anche Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta… e ovviamente Giacomo Urtis, mio carissimo amico: pensate che mentre lui partecipava al GF Vip io avevo le chiavi di casa sua e ci andavo! Le mie damigelle saranno quattro: le mie due migliori amiche storiche, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. E poi, ovviamente, ci sarà parte della redazione di Uomini e Donne. Ma non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”.

Nel mentre solo qualche giorno fa Carlotta Dell’Isola si è laureata, e sui social è arrivato un messaggio proprio da parte di Dayane Mello. Andiamo a rivederlo.