1 Nell’ultima puntata di Temptation Island 8 c’è stato il falò di confronto finale di Carlotta e Nello che è stato davvero acceso. Ecco cosa è successo.

La coppia formata da Nello e Carlotta è arrivata alla fine del percorso di Temptation Island 8 e quindi ha avuto il suo falò di confronto finale. Ma prima di questo c’è stato ben altro all’interno dei rispettivi villaggi che hanno quindi portato ad un falò davvero infuocato.

Carlotta ha scelto di rimanere da sola nel villaggio e quindi ha mandato via il single Antonio. Quindi si è lasciata andare ad un grande sfogo in solitaria durante il quale ha versato tantissime lacrime di dolore. Purtroppo è stata chiamata un’ultima volta nel pinnettu prima del confronto. Nel video Nello ha parlato, con un’altra single, di Benedetta. Ha detto di essersi messo alla prova e che, in un altro contesto, ci avrebbe provato. Successivamente Nello e Benedetta sono rimasti da soli nel villaggio e lui le ha organizzato la festa di compleanno. Alla fine della visione, Carlotta si è detta sempre più convinta di non volerlo più.

Si arriva così all’atteso falò di confronto. Ecco cosa è successo…