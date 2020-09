Chi sono Carlotta e Nello di Temptation Island? Età, storia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Carlotta e Nello, protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dal chi sono, all’età, alla loro storia, a dove seguirli su Instagram.

Chi sono Carlotta e Nello: età e storia

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino vengono rispettivamente da Anzio e da Napoli, la loro età è pari a 27 e 31 anni. Della loro vita privata sappiamo che lei ha studiato Socio Pedagogica e lavora attualmente presso La Fenice luxury Outlet di Nettuno. La famiglia di Carlotta si occupa di yatch e la Dell’Isola ha anche una sorella, alla quale è molto legata, e che l’ha anche resa zia.

Di Nello abbiamo invece molte meno informazioni. Tutto ciò che sappiamo su Sorrentino è che un grande tifoso del Napoli.

Carlotta e Nello stanno insieme da ben sei anni, nonostante abbiano 5 anni di differenza. La loro storia tuttavia, nonostante i bei momenti trascorsi, sta vivendo una situazione di impasse. Mentre la Dell’Isola vorrebbe compiere il passo successivo infatti, il suo fidanzato non sembrerebbe avere gli stessi desideri.

Per questo motivo la coppia ha deciso di partecipare all’ottava edizione di Temptation Island, per mettere alla prova il loro amore e per capire come dare una svolta alla loro storia. Scopriamo di più in merito al loro arrivo all’interno del reality Mediaset.

La partecipazione a Temptation Island

Parte mercoledì 16 settembre la nuova edizione di Temptation Island. Come sappiamo, dopo il successo estivo, il reality è pronto a tornare su Canale 5, stavolta con la conduzione di Alessia Marcuzzi. La presentatrice dopo aver già preso in mano le redini del format Vip lo scorso anno è pronta a relazionarsi con le coppie Nip, e di certo ne vedremo delle belle. Sei le coppie che inizieranno un viaggio nei sentimenti, e tra esse c’è anche quella formata da Carlotta e Nello. A scrivere alla redazione del programma è proprio la Dell’Isola, che vorrebbe sposarsi e creare una famiglia con il suo fidanzato, con il quale ha una storia da 6 anni. Queste le dichiarazioni di Carlotta in merito:

“Io e Nello siamo fidanzati da sei anni. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island, in quanto siamo arrivati a un punto dello nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo. Ma ho sbagliato persona, perché Nello è super moderno e non ci pensa proprio”.

A fare eco alle parole di Carlotta è Nello, che dal canto suo non si sente ancora pronto per il matrimonio. Sorrentino infatti afferma di essere più portato per la convivenza, e in merito afferma:

“Lei vuole a tutti i costi sposarsi. Invece io al contrario suo sono più per la convivenza”.

Scopriamo ora chi sono le altre coppie protagoniste di Temptation Island oltre a quella formata da Carlotta e Nello.

Le coppie di Temptation Island

Oltre a Carlotta e Nello a partecipare all’ottava edizione di Temptation Island ci sono anche altre 5 coppie.

Ecco di chi si tratta:

Scopriamo ora dover poter seguire Carlotta e Nello su Instagram.

Chi sono Carlotta e Nello: dove seguirli su Instagram

In molti si stanno chiedendo dove poter seguire Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino su Instagram.

Tuttavia la coppia protagonista di Temptation Island attualmente è stata costretta a disabilitare momentaneamente i social. Una delle regole del reality prevede infatti che i concorrenti del programma non abbiano dei profili attivi.

Nessuna paura però! una volta terminata la messa in onda dell’edizione Carlotta e Nello avranno modo di riappropriarsi dei loro account Instagram, e a quel punto sarà possibile rimanere in contatto con i due.

Come andranno le cose per la coppia a Temptation Island? Non resta che attendere per scoprirlo.

