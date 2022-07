1 L’appello di Carmen Di Pietro a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro, tra le naufraghe più amate de L’Isola dei Famosi (da molti considerata vincitrice morale), ha concesso una lunga intervista a SuperGuida TV, dove ha affrontato diversi temi e parlato anche della sua vita privata. Nel reality, infatti, ha fatto molto divertire anche per i suoi simpatici battibecchi alla Sandra e Raimondo con Luca Daffrè.

C’è da dire, però, che Carmen Di Pietro per quanto abbia scherzato sulla cosa, non pensa che l’ex tentatore di Temptation Island possa essere il suo tipo. Anzi non rientra proprio nei suoi canoni e spera di poter trovare qualcuno con cui condividere le proprie giornate, ora che è single: «Luca? No, non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri».

Per tale ragione le è stato chiesto se andrebbe mai a trovare un compagno a Uomini e Donne. Carmen Di Pietro non ha esitato a rispondere e ha confermato che le piacerebbe, lanciando un appello alla conduttrice: «Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto», ha spiegato a SuperGuida TV.

Se Carmen Di Pietro sembra grande fan dei programmi di Maria De Filippi e volentieri parteciperebbe a Uomini e Donne, non si può dire lo stesso di suo figlio Alessandro Iannoni. Andiamo a leggere quanto è emerso in merito…