Il tentativo di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro è una delle protagonista di questa Isola dei Famosi 2022. Grazie alla sua simpatia e alla sua personalità sa farsi notare e apprezzare da tutto il pubblico. Se credete che sia un personaggio costruito, nel bene e nel male, in realtà non lo è. lo aveva rivelato anche l’ex marito parlando del rapporto che la naufraga ha con il figlio Alessandro:

Carmen è così com’è, non finge assolutamente. È una mamma molto presente perché ci tiene ad indirizzare i suoi figli sulla giusta via. Il loro rapporto è lo stesso anche a casa. Carmen può sembrare pressante, ma Alessandro sa farsi valere. Se sa che sua madre gli dirà sei volte di lavarsi i denti, alla seconda fa già finta di nulla.

In queste ore, però, Carmen Di Pietro è tornata a far parlare di sé perché sull’Isola ha tentato, in maniera scherzosa, di sedurre Luca Daffrè. Questo il suo commento sull’ex di Uomini e Donne, come riportato anche dal sito Bloggtivvu: “Luca, stai diventando proprio un bel figo. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy?“. La risposta del concorrente è stata: “Ci possiamo provare…“. Carmen ha commentato questo suo comportamento spiegando che ora si sente un po’ più libera dopo il video che le ha mandato il figlio: “Lo posso fare perché qui non c’è lui. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro“.

Alessandro, però, non è rimasto in silenzio e ha parlato sui social: “Tranquilla, che neanche io sto perdendo tempo“. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori sviluppi e come prenderà Carmen Di Pietro queste parole. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su L’Isola dei Famosi e non solo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.