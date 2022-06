L’attacco di Lory De Santo a Vaporidis

Lory Del Santo è stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi dopo aver perso prima il televoto contro Estefania e poi, una volta su Playa Sgamada, contro Pamela. Durante la sua permanenza nel reality, soprattutto nelle ultime settimane, è stata spesso accusata dagli altri naufraghi di giocare troppo di strategia. Attraverso il suo profilo Instagram, quindi, ora che è tornata in Italia ha risposto ad alcune domande dei fan. Per esempio quale edizione ha preferito tra le due fatte. Ecco la risposta come riportata anche da Isa e Chia: “Ho affrontato quest’isola come se fosse la prima volta. Non ricordo la precedente perché quando cambino le persone cambia tutto“.

Lory, quindi, ha spiegato di essere sempre stata sincera con gli altri concorrenti e ha duramente criticato soprattutto Nicolas Vaporidis, con il quale ha avuto scontri molto duri:

Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno preso di mira perché forse hanno pensato che ero molto forte. E infatti non riuscivano a mandarmi via. […] Non vorrei che vincesse L’Isola Nicolas Vaporidis perché è stato il più becero di tutti.

In seguito a Lory Del Santo è arrivata anche una domanda sul fidanzato Marco Cucolo. Anche quest’ultimo, per problemi medici, ha dovuto lasciare il reality, ma durante l’eliminazione della compagna i due si sono salutati molto freddamente. Alvin aveva fatto notare: “No, no, non si sono baciati. Lei gli ha detto… Fidati Ilary… È stato molto freddo. Sono qui a un metro e mezzo e respiro le cose… È stato un bacio molto freddo“. Un fa, quindi, ha chiesto alla showgirl se ci fossero dei problemi tra loro e lei ha replicato:

Sto con Marco da 9 anni e quindi certo, il nostro amore è verissimo. Ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato.

Vedremo cosa accadrà in futuro. Seguiteci per molte altre news.

