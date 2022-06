Carmen Di Pietro scopre in diretta che il figlio Alessandro fa serata con Guendalina (VIDEO)

Lo scherzo di Alessandro alla madre Carmen Di Pietro

Sappiamo bene che Carmen Di Pietro è estremamente protettiva nei confronti del figlio Alessandro Iannoni. E ora che lui è tornato per scelta in Italia, lei ha varie preoccupazioni. All’inizio della puntanta dell’Isola dei famosi, infatti, ha chiesto a Ilary se il figlio aveva pagato l’assicurazione dell’auto e aveva fatto il cambio gomme dall’estate all’inverno perché non ci aveva dormito tutta la notte.

Sappiamo anche che Carmen è estremamente protettiva e gelosa nei confronti del figlio e non è facile avere una relazione con lui, perché bisogna passare prima dal giudizio della madre. Ecco che quindi Ilary Blasi ha deciso di fare uno scherzo alla naufraga. Le ha mostrato un video di una serie di storie messe sui social in questi giorni da Alessandro.

In pratica si è visto lui mangiare hamburger e patatine con la sorella. Poi si è visto che passava i weekend con gli amici a giocare ai videogiochi. Ma quello che ha sconvolto Carmen sono stati i video delle serate con Guendalina Tavassi.

I due sono usciti insieme varie volte, andando per locali, bevendo e divertendosi. Si è visto ad esempio Alessandro bere champagne dalla bottiglia, essere contornato da ragazze e fare il gioco della mela con una di loro. Carmen Di Pietro è rimasta sconvolta ed ha chiesto spiegazioni.

Come se non bastasse, il figlio le ha detto che di giorno studia, ma la sera esce e si diverte. E ha aggiunto che in realtà sui social ha messo solo una parte di quello che ha fatto, perché certe cose non si possono far vedere. La disperazione di Carmen è stata più che evidente. Potete rivedere tutta la scena sul sito di Mediaset Play.

