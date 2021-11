Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi sono stati sfrattati per affitti non pagati

1 Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ricevono lo sfratto

Parliamo di Carmen Russo e non per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 6. Nessun litigio con qualche coinquilino all’interno della casa, questa notizia riguarda una questione appartenente all’esterno del reality e che coinvolge anche il marito Enzo Paolo Turchi.

Carmen ed Enzo sono due ballerini. Da giovanissimi hanno studiato danza classica e poi sono riusciti a rendere questa passione un mestiere. Si sono quindi conosciuti lavorando entrambi nel programma Drive In e sono diventati una coppia anche nella vita. Il loro lavoro nella danza non si è limitato alla TV e così nel 2014 hanno apperto una loro scuola di danza a Palermo: Accademia di Danza Classica e Moderna Energy Dance.

Ecco, proprio questa scuola è al centro della notizia. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno infatti ricevuto una sentenza di sfratto proprio dai locali in cui è la scuola. Come riporta il sito Gossip e TV, la sezione civile del tribunale monocratico di Palermo ha condannato la coppia a lasciare immediatamente gli immobili della scuola sita in Via Resuttana. Inoltre dovranno pagare 4.160,50 euro in favore dell’Immobil Sud Resuttana srl, proprietaria dell’immobile che ospita la scuola di danza.

Una vera e propria doccia fredda, ma che in realtà Carmen sapeva già, poiché questa notizia della sfratto era già stata parzialmente annunciata. Comunque, probabilmente, la ballerina e showgirl verrà sicuramente avvertita mentre si trova nella casa del GF Vip.

Vediamo quindi i motivi esatti di questo sfratto…