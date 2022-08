L’infortunio di Carola Puddu

Quando studiava all’Opera di Parigi, Carola Puddu ha subito un incidente piuttosto grave al ginocchio. Questo l’ha costretta a rimanere ferma per molti mesi e a tornare a Cagliari per fare riabilitazione. Come abbiamo visto, però, ha superato perfettamente questa difficoltà ed è riuscita a compiere un ottimo percorso all’interno di Amici 21. Adesso si sta godendo il suo lavoro anche se con qualche intoppo. Sembra, infatti, che di recente si sia fatta male a una scapola.

Sui suoi social, infatti, ha pubblicato una foto di lei dal medico e la scritta: “Scapola instabile ma ci stiamo lavorando“. Insomma, tutto sembra starsi sistemando per il meglio. Fatto sta che i fan le stanno mandando il loro immenso sostegno: “Forza” o ancora: “Tutto il mio amore per te, piccola stellina“. Qualcuno le intima di prestare più attenzione alla sua salute: “Allora, tu ti devi riguardare assolutamente“. O anche: “Ha l’occhio lucido, amore mio forza, forza, supererai anche questa“.

Anche noi auguriamo a Carola Puddu una pronta guarigione da questo inconveniente e speriamo possa tornare a ballare il prima possibile. Nel mentre l’ex allieva di Amici 21 è stata intervistata da Lorella Cuccarini sul suo canale YouTube e ha rivelato con quali altri studenti è rimasta in contatto:

Ho mantenuto i rapporti con le mie compagne di stanza che per me sono Sissi e Serena, che sento tanto. Come ragazzi ovviamente Luigi, poi Guido. Pure Flaza la sento e mi ci vedo, le voglio tanto bene. La prima classe di settembre la ricordo tanto. Appena entrati era nuovo e quindi dovevi fare amicizia. Le più belle sono quelle dell’inizio.

Su Alessandra Celentano, la sua ex professoressa ad Amici 21 Carola Puddu ha affermato:

Alessandra Celentano mi ha sgridato tante volte, mi voleva bene, penso ci sia una stima reciproca. Però quando c’era da sgridarmi…In sala mi ha sgridato tante volte, va bene così. Mi ha insegnato a non sottovalutarmi. Adesso lavorerò ancora con lei e lei verrà a vedermi. A me piace quando viene. Mi mette l’ansia benefica, una che ha investito tanto tempo e dedizione su di te, ci tiene. E tu ci tieni a farle vedere i passi avanti.

