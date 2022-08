Il racconto di Gerry Scotti

Anche i Big della TV italiana hanno commentato la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Se prima a farlo è stata Maria De Filippi, adesso è il turno di Gerry Scotti. Il conduttore, infatti, ha avuto un rapporto lavorativo di diverso tempo con la Blasi che, insieme a Silvia Toffanin, è stata letterina nel programma Passaparola. Come riporta anche il sito Gossip e TV, il presentatore alla rivista Panorama ha rilasciato una serie di dichiarazioni. Tra queste anche un aneddoto nel quale ha parlato del primo suo incontro con il calciatore negli studi dello show:

Un giorno arrivai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio intravidi un ragazzotto seduto su un cubo, col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’, mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary.

Gerry Scotti, ovviamente, non ha potuto fare a meno di parlare del divorzio imminente tra Ilary e Totti: “Ho vissuto la nascita della loro storia da fratello maggiore e speravo, come tutti, che il loro sogno durasse per sempre. Ma ci sono passato anch’io dal divorzio, so che significa quando la vita decide per noi“. Anche sotto il punto di vista lavorativo, sia per lei che per la Toffanin, Scotti ha speso solamente belle parole:

È stata una scuola importante per me e anche per le ragazze: notavo con la coda dell’occhio quelle che stavano più attente a ciò che facevo, chi era distratta, chi aveva in mente altro. Tra tutte le ‘scolarette’, Silvia e Ilary erano le più rispettose e attente: il loro successo è meritato.

