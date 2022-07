In queste Carola Puddu è stata ospite del format “Dimmi di te”, condotto da Lorella Cuccarini. Nel corso della chiacchierata la ballerina si è raccontata a cuore aperto e ha svelato qual è stato per lei il momento più difficile all’interno della scuola di Amici 21. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Il momento più difficile è stato il periodo in cui mi sono fatta male e dovevo farmi le punture. Stavo con Mattia, lui aveva già il problema al piede. Tutto il giorno sul divano senza far niente, vedevamo gli altri che facevano le lezioni. Questo mi ha ricordato un incidente importante che ho avuto in passato e sono andata un po’ in un loop. Non avevo distrazioni, internet, trascorri tempo con te stesso e ricordi. Ti tuffi nei traumi. È stato come fare i conti con cose del passato”.