Carola si commuove ripercorrendo i momenti con Luigi e rivela se è innamorata di lui

1 Carola e la realazione con Luigi

Oggi, sabato 23 aprile, a Verissimo da Silvia Toffanin è stata ospite Carola Puddu, ballerina uscita la scorsa settima da Amici 21. L’allieva di Alessandra Celentano ha interrotto il suo percorso nella scuola, ma per lei si sono aperte le porte del Balletto di Roma. Infatti le è stata offerta la parte di Giuletta nello spettacolo di Giuletta e Romeo che partirà a ottobre nei teatri.

Nel programma della Toffanin, quindi, sono stati ripercorsi questi mesi nel talent e la ballerina ha parlato anche dei suoi studi passati. Molto presto, infatti, è andata via di casa per studiare a Parigi in cui è stata dall’età di 9 anni fino ai 18. E poi ha raccontato il periodo, fatto di alti e bassi, ad Amici.

Proprio qui, come sappiamo, ha instaurato un rapporto molto stretto con il cantante Luigi, allievo di Rudy Zerbi. All’inizio sembrava che tra i due potesse nascere una storia d’amore, ma così non è stato. Silvia Toffanin le ha quindi chiesto come definirebbe il legame con lui.

“Non saprei definirti a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me. È la prima persona con cui ho parlato, la prima persona con cui mi sono confidata. Ha una personalità e un carattere che, seppur molto contorto e complesso, aiuta anche me ad essere me stessa. Lui è l’opposto di me, mi fa proprio stare bene, tranquilla. Mi trasmette leggerezza e spensieratezza.”

Dopo che Carola Puddu ha visto un video proprio su questo rapporto con Luigi, le è scesa qualche lacrimuccia. Ed è per questo che la conduttrice ha chiesto se fosse innamorata o meno dell’ex compagno di talent. Ecco la sua risposta…