1 Gli ultimi momenti insieme

Carola Puddu è stata l’eliminata (a sorpresa) della quinta puntata del serale di Amici 21. L’allieva della maestra Alessandra Celentano ha perso l’ultima sfida serratissima con Dario Schirone, alunno di Veronica Peparini. Ad annunciare il risultato dell’ultimo ballottaggio è stata Maria De Filippi quando gli alunni della classe erano già rientrati nella casetta che li ospita ormai da sette mesi. Prima di conoscere l’esito però Carola ha avuto modo di avere un nuovo confronto con Luigi Strangis, il cantante di cui ha ammesso di essersi innamorata nel corso della sua permanenza all’interno del talent show.

“Sei stata brava, te l’ha detto anche la maestra. Era vero quello che pensavo“, ha dichiarato dolcemente Luigi. “Anche tu sei stato molto bravo…sei molto bello. Ho pensato ‘non ho niente da perdere, al massimo me ne vado’. Sono abituata ad avere tante esigenze su di me – ha risposto Carola – Per questo ti voglio tanto bene perché vedo che tu vivi sempre come se fosse l’ultima esibizione. E per questo mi metti tranquillità. Ti voglio tanto bene…tanto…sempre“. Durante il lungo abbraccio che li ha visti protagonisti, Carola Puddu ha anche ammesso a Strangis di avergli scritto una lettera in cui ha parlato, con molta probabilità, dei sentimenti che prova per lui.

“Poi di te ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce. Quando ti dicevo che non ti capivo, era tutto inaspettato perché non mi sarei mai immaginata di poter innamorarmi perché non avendo mai vissuto l’innamoramento era più una cosa mentale. Sei bello. Sei stupido“, sono le dolci parole della ballerina. Una volta che la conduttrice ha dato l’esito del ballottaggio, Carola ha chiesto di trascorrere gli ultimi istanti in casetta ancora una volta con Luigi. “Posso stare con lui? Voglio stare con lui“, ha domandato la Puddu.

“Non è finita tanto. Penso che tu abbia tutta la forza per arrivare dove vuoi arrivare e stasera l’hai dimostrato. Se balli sempre come stasera, magari…“, ha tentato di rassicurare Luigi. Un incontro finale che ha fatto commuovere i tanti fan dei due, che sognano di vederli insieme come una coppia. In bocca al lupo a Carola per la sua carriera, che siamo sicuri sarà brillante e piena di successi.

Qui per vedere l’ultimo incontro tra i due.

