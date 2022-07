1 Flirt con LDA: Carola Puddu smentisce

Amatissima dalla maestra Alessandra Celentano e dai fan di Amici 21, Carola Puddu continua a essere una delle allieve più chiacchierate e non solo per i suoi progetti lavorativi. La ballerina, infatti, recentemente è stata al centro di numerosi gossip che la vedrebbero vicina a LDA, che lei stessa ha sempre considerato un grande amico.

A settimanale Di Più Carola Puddu ha confessato che quando ha letto la notizia di un interesse reciproco tra lei e il cantante napoletano si è fatta una grande risata. Un modo come un altro per smentire i chiacchiericci sul suo conto. Ma non solo. Nella medesima intervista al giornale, la danzatrice di Amici 21 è tornata a parlare anche di Luigi Strangis, come riferisce Isa & Chia. Nella scuola ricordiamo che Carola aveva confessato di nutrire un interesse nei confronti del cantante, il quale però non ha mai ricambiato e l’ha sempre vista solo come un amica.

Riguardo questo ‘amore non corrisposto’, Carola Puddu ci ha tenuto a precisare che quella vissuta con Luigi è stata una storia d’amore mai esistita. Ecco alcuni dettagli: «(…) Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di non c’è e non c’è stata una relazione.. Non c’è stato più nulla». L’allieva del talent show ha specificato anche che non c’è mai stato il modo di approfondire questo rapporto e di essere rimasti semplicemente amici: «È tutto un “se”, un “forse”, un ma”. Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi. Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo».

Con queste parole dunque Carola Puddu ha voluto fare il punto della situazione una volta per tutte: tra lei e LDA, così come con Luigi Strangis, c’è solo una bellissima amicizia. Continua…