Oggi Gerardina Trovato ha festeggiato il suo compleanno in diretta a La Volta Buona. Tuttavia Carolina Rey, ospite a sua volta del programma di Caterina Balivo, ha fatto cadere la torta della cantante.

La gaffe di Carolina Rey

Risate e gaffe oggi a La Volta Buona e a diventare protagonista di un piccolo incidente è stata Carolina Rey. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Nel corso della diretta della nuova puntata del programma di Caterina Balivo come al solito sono stati affrontati diversi temi. Tanti gli ospiti arrivati in studio, tra cui anche Gerardina Trovato. Non tutti sanno che proprio oggi la celebre cantautrice festeggia il suo compleanno e per l’occasione ha scelto di trascorrere questa giornata speciale con il pubblico di Rai 1. La conduttrice e la produzione della trasmissione hanno così deciso di fare una sorpresa alla cantante, tuttavia le cose non sono andate come previsto. Andiamo a scoprire perché e cosa è successo.

Tutto è iniziato quando Carolina Rey è stata incaricata di portare la torta di compleanno di Gerardina Trovato in studio. Mentre stava camminando tuttavia la conduttrice è inciampata e ha fatto cadere il dolce, che è così finito sul pavimento. Pronto l’intervento di Caterina Balivo, che tra lo choc generale ha affermato con ironia:

“Allora, non è un problema. Torta caduta, festeggiata fortunata. Si dice così. Lasciamola lì, è bastato il pensiero”.

Buon compl… 😅 ci abbiamo provato Gerardina, l’anno prossimo ci riproviamo e sicuramente @Carolinareyrey non porterà la torta! 😂 #LVB pic.twitter.com/zOsFdehDPs — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 27, 2025

La gaffe di Carolina Rey naturalmente non è passata inosservata e il video del momento ha fatto in breve il giro del web. Sui social nel frattempo non sono mancati i commenti ironici degli utenti, che nel mentre si sono anche uniti nel fare gli auguri di buon compleanno a Gerardina Trovato.