Nunzio Stancampiano fa rientro in Italia dopo L’Isola dei Famosi e viene accolto in aeroporto con una festa

A seguito del ritiro da L’Isola dei Famosi, in queste ore Nunzio Stancampiano ha fatto rientro in Italia ed è stato accolto in aeroporto con una festa, con tanto di palloncini.

Il ritorno di Nunzio Stancampiano

La scorsa settimana, nel corso della terza puntata de L’Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha deciso di ritirarsi dal gioco e di abbandonare definitivamente il reality show di Canale 5. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, non riuscendo a sopportare la fame e le difficoltà della vita in Honduras, ha dunque scelto di fare ritorno in Italia e di mettere un punto alla sua esperienza. Tornato sui social Nunzio ha anche pubblicato un lunghissimo post in cui ha spiegato il perché della sua scelta e ha così dichiarato:

“Lasciare l’Isola è stata una delle scelte più difficili, ma anche una delle più vere della mia vita. Non ho mollato: mi sono ascoltato. […] A un certo punto ho capito che l’unica sfida che conta davvero… è quella con sé stessi. Ho scelto me stesso. Ho scelto di non spegnere quella luce che mi caratterizza da sempre. Di non permettere alla stanchezza e alla solitudine di togliermi il sorriso, l’energia, l’anima. […] Chi mi conosce sa che non ho fallito. Sa che ho avuto il coraggio di mettere un punto dove molti, forse, avrebbero continuato per paura”.

In queste ore nel mentre Nunzio Stancampiano ha fatto ufficialmente ritorno in Italia e una volta atterrato è stato accolto con una festa in aeroporto. I familiari e gli amici del ballerino infatti hanno raggiunto l’ex naufrago e hanno esultato al suo arrivo con tanto di palloncini. Il video del momento è stato poi condiviso sui social del ballerino, che ha affermato: “Non contano i traguardi, ma chi ti applaude lungo la tua strada”.

Termina dunque l’esperienza di Nunzio all’Isola e a lui facciamo un grande in bocca al lupo.