Oggi nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne Valerio ha portato un particolare regalo per Gemma: un completino sexy! Poco dopo però è arrivata una segnalazione sul Cavaliere del Trono Over che ha scatenato il caos in studio.

Caos a Uomini e Donne

Scoppia il caos a Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto nel corso della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Il programma oggi è infatti iniziato con Gemma Galgani, che sta proseguendo la conoscenza con Valerio, che sembrerebbe procedere a gonfie vele. Proprio il Cavaliere ha inviato dei messaggi importanti alla Dama, affermando di essersi quasi innamorato di lei. In studio in seguito il protagonista del Trono Over ha portato un particolare regalo a Gemma, che ha subito attirato l’attenzione del pubblico: un completino sexy.

Qualche istante dopo però a prendere parola è stata Alessia, che ha portato una segnalazione proprio sul Cavaliere. Valerio è stato infatti avvistato in un centro commerciale con una misteriosa donna mentre comprava il regalo per Gemma. A quel punto Alessia ha sottolineato di non aver visto atteggiamenti compromettenti né tanto meno baci.

Valerio così ha subito confermato il tutto, affermando di essersi trovato in compagnia di una sua amica. Non è mancata però la reazione perplessa di Gemma, che è così andata sulla difensiva. Il Cavaliere di Uomini e Donne ha provato a spiegare la situazione, affermando di avere diverse amicizie femminili e di essere anche disposto a presentarle alla Galgani.

A prendere parola qualche minuto dopo è stata così Maria De Filippi, che ha invitato Valerio a chiamare telefonicamente la persona in questione per poter confermare la sua versione dei fatti e per poter tranquillizzare Gemma. I due hanno così lasciato lo studio e a breve scopriremo cosa sarà accaduto in realtà.