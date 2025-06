La teoria delle tre losanghe sostiene la bellezza della losanga che si forma sotto un bel sedere: la perfezione della sua forma romboidale. Questa figura si ripete tra le cosce e tra le tibie, generando un’armonia visiva che ricalca la proporzione aurea, ancora oggi avvolta nel mistero. La sublimità femminea si manifesta proprio nella ripetizione geometrica del rombo perfetto.

Ricorda, in qualche modo, gli spazi di luce e ombra delle facciate nei palazzi antichi:

“Il problema è vedere che l’uno sia abbastanza ampio e deciso per non essere inghiottito dal crepuscolo, e l’altro abbastanza profondo da non essere prosciugato, come una pozzanghera, dal sole di mezzogiorno.”

— J. Ruskin

Questo concetto è dedicato al vuoto e al nulla, che, come ricordava Lucrezio, per il solo fatto di esistere, sono sostanza dell’Essere. Bisognerebbe quindi volgere il nostro sguardo non più verso il pieno, ma verso l’invisibile, verso ciò che non appare.

È come se il nostro inconscio scegliesse un’amante senza volto, libera dai vincoli dell’apparenza. Come Psiche, che incontrò Eros senza mai vederlo, potremmo accedere a nuove dimensioni del desiderio nell’oscurità, dove si cela l’estasi suprema.

“Quando accadrà, avrà vinto la legge del nulla, la legge che azzera tutte le nostre inutilità, permettendo che sgorghi la felicità del vuoto.”

Solo il vuoto profondo può alludere all’essenza divina. In ogni donna, esiste una stanza vuota dove aleggia lo spirito di Dio. Senza quel vuoto, nessun tempio potrebbe esistere. È da lì che nasce, in ogni istante, lo Spazio Eterno.