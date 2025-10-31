Eliana Michelazzo: Assolta nel caso del minore coinvolto nella vicenda “Mark Caltagirone”

Vi ricordate la clamorosa vicenda di Mark Caltagirone, il presunto fidanzato di Pamela Prati che, come poi si scoprì, non era reale? Quella storia surreale che tenne banco per mesi nei salotti televisivi aveva trascinato con sé un intreccio di bugie, illusioni e dolore. Tra le persone finite nell’occhio del ciclone c’era anche Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl, che si era ritrovata coinvolta in un procedimento penale per via dell’utilizzo di un minore nella costruzione di quella finta realtà.

Oggi, dopo anni di silenzio e sofferenza, la Michelazzo è stata assolta da ogni accusa. Intervistata da Fanpage, Eliana ha raccontato con voce ferma ma ancora segnata dall’emozione: “Vivere a Roma era diventato impossibile per me. Le persone si sono allontanate, le aziende mi hanno voltato le spalle. Mi hanno puntato il dito contro, e oggi questa sentenza chiarisce che non ero coinvolta. Sono stata presa in giro io per prima. Ora voglio solo lasciarmi tutto alle spalle. Questa storia mi ha devastata sotto il profilo psicologico e lavorativo. Ma adesso posso guardare avanti.” Parole che lasciano trasparire il peso di anni difficili, fatti di isolamento e sospetti.

Il caso “Mark Caltagirone” rimane uno dei più assurdi, a tratti, grotteschi e chiacchierati, degli ultimi tempi del mondo dello spettacolo italiano, ma per Eliana Michelazzo oggi si chiude un capitolo doloroso. Il tempo, forse, potrà restituirle non solo serenità, ma anche la possibilità di riscrivere la propria storia, lontano dai riflettori e dalle ombre dei “fantasmi” del passato

A cura di Alba Cosentino