Cosa dicono le stelle per la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

Oroscopo di Joss, la classifica dei segni per la settimana

1- Oroscopo di Joss: Toro

Questa settimana ti chiede di rallentare il passo e osservare meglio ciò che hai attorno, soprattutto nei rapporti personali. Alcune tensioni recenti possono sciogliersi con una parola detta al momento giusto, senza orgoglio né rigidità. Nel lavoro sarà importante non intestardirti su dettagli poco utili: la praticità resta la tua arma migliore. Anche il fisico reclama più attenzione e qualche pausa in più.

Consiglio: concediti tempo per ascoltare chi ti vuole bene senza voler avere sempre il controllo della situazione.

2 – Oroscopo di Joss: Cancro

I prossimi giorni porteranno una sensibilità molto accentuata e questo potrebbe renderti più vulnerabile agli sbalzi d’umore. In compenso avrai un’intuizione fortissima nelle questioni familiari e affettive. Sul lavoro cerca di non caricarti dei problemi degli altri, perché rischi di arrivare al weekend stanco e nervoso. Una notizia inattesa potrebbe riaccendere entusiasmo.

Consiglio: proteggi le tue energie e scegli con attenzione a chi dedicare tempo e attenzioni.

3 – Oroscopo di Joss: Capricorno

La settimana si apre con grande determinazione e con la voglia di recuperare terreno in un progetto rimasto fermo. Le stelle favoriscono le decisioni pratiche, ma chiedono di essere meno severo con te stesso e con chi ti circonda. In amore serve più disponibilità emotiva e meno distacco. Buoni segnali anche per questioni economiche da sistemare entro fine mese.

Consiglio: lascia spazio all’imprevisto senza programmare ogni dettaglio della tua giornata.

4 – Oroscopo di Joss: Pesci

Vivrai giornate molto creative e ricche di intuizioni, soprattutto nelle relazioni e nelle collaborazioni. Qualcuno potrebbe cercare il tuo sostegno o il tuo consiglio e tu saprai essere un punto di riferimento importante. Attenzione però a non confondere sogni e realtà nelle questioni pratiche o economiche. Il weekend porterà emozioni intense e chiarimenti utili.

Consiglio: fidati del tuo istinto ma verifica bene tutto ciò che riguarda soldi e promesse.

5 – Oroscopo di Joss: Vergine

La settimana richiede organizzazione ma anche una maggiore elasticità mentale. Potresti sentirti sotto pressione per impegni accumulati o decisioni da prendere rapidamente. In amore sarà fondamentale evitare critiche inutili e lasciare parlare di più il cuore. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti per chi ha voglia di mettersi in gioco senza paura.

Consiglio: non pretendere la perfezione da te stesso e dagli altri.

6 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Ci saranno emozioni forti e momenti di intensa riflessione personale. Alcuni rapporti andranno chiariti con sincerità, anche se questo comporterà affrontare discorsi rimandati da tempo. In ambito professionale hai bisogno di ritrovare motivazione e obiettivi concreti. Una persona potrebbe sorprenderti con un gesto inatteso e positivo.

Consiglio: usa la tua forza interiore per costruire e non per alimentare tensioni inutili.

7 – Oroscopo di Joss: Sagittario

La voglia di cambiamento si farà sentire in modo molto forte e potresti iniziare a progettare qualcosa di nuovo per l’estate. Le giornate centrali della settimana saranno dinamiche e ricche di contatti interessanti. In amore servirà più presenza concreta e meno fughe dalle responsabilità. Attenzione solo a qualche spesa impulsiva di troppo.

Consiglio: segui l’entusiasmo ma mantieni equilibrio tra desideri e realtà.

8 – Oroscopo di Joss: Gemelli

Settimana vivace e piena di occasioni per chiarire situazioni rimaste in sospeso. La comunicazione sarà il tuo punto di forza e potresti ottenere molto proprio grazie alla tua capacità di convincere e coinvolgere gli altri. In amore torna leggerezza dopo giorni confusi. Bene anche i nuovi incontri e le collaborazioni nate quasi per caso.

Consiglio: sfrutta la tua energia mentale ma evita di disperderti in troppe cose insieme.

9 – Oroscopo di Joss: Ariete

Le stelle ti spingono ad agire e a recuperare terreno dopo una fase un po’ rallentata. Sul lavoro sarà importante mantenere calma e lucidità, soprattutto davanti a provocazioni o ritardi. In amore torna passione ma anche bisogno di maggiore chiarezza. Il weekend favorisce incontri, spostamenti e nuove idee da sviluppare presto.

Consiglio: prima di reagire impulsivamente conta fino a dieci e valuta bene le conseguenze.

10 – Oroscopo di Joss: Leone

Questa settimana ti vede protagonista, con una forte voglia di riprenderti spazio e attenzione. Potresti ricevere conferme importanti sul lavoro o in un progetto personale che aspettavi da tempo. Nei sentimenti sarà utile abbassare i toni ed evitare inutili prove di forza. Energia in crescita soprattutto nella seconda parte della settimana.

Consiglio: mostra sicurezza senza trasformarla in orgoglio o rigidità.

11 – Oroscopo di Joss: Acquario

Avrai bisogno di sentirti libero e meno condizionato dalle aspettative degli altri. Alcune situazioni lavorative richiederanno pazienza e capacità di adattamento, anche se la voglia di cambiare aria sarà forte. In amore torna il desiderio di autenticità e dialoghi sinceri. Possibili novità interessanti da una conoscenza recente o da un progetto creativo.

Consiglio: non chiuderti nel silenzio quando qualcosa ti disturba davvero.

12 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Le stelle favoriscono il recupero dell’equilibrio dopo giornate un po’ pesanti o confuse. Sarà una settimana utile per chiarire malintesi e rimettere ordine nei rapporti personali. Nel lavoro conta di più la diplomazia della fretta e saprai ottenere risultati con intelligenza. Il fine settimana porta leggerezza e una piacevole voglia di socialità.

Consiglio: scegli la serenità invece di voler accontentare tutti a ogni costo.