Scopriamo insieme la ricetta buonissima e leggera per preparare una torta di mele morbida e senza zucchero.

La torta di mele è uno dei dolci più amati. Morbida e buonissima, può essere perfetta per una dolce merenda o per un tocco di dolcezza a fine pasto. Scopriamo insieme la ricetta leggera e senza burro.

Torta di mele senza burro: la ricetta facile e leggera

Tra i dolci fatti in casa più amati di sempre c’è senza dubbio la torta di mele. Soffice, profumata e semplice da preparare, è una ricetta che conquista grandi e piccoli grazie al suo gusto genuino e alla consistenza morbida che si mantiene per diversi giorni. Perfetta per la colazione, la merenda o da servire a fine pasto, questa versione prevede ingredienti semplici e facilmente reperibili, con l’aggiunta di cannella e scorza di limone che regalano un aroma irresistibile.

Gli ingredienti per preparare una torta di mele alta e soffice sono:

3 uova

220 g di zucchero

300 g di farina 00

Cannella in polvere q.b.

Scorza grattugiata di un limone

2 mele per l’impasto

1 mela per decorare

200 g di latte

200 g di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaio di zucchero per la superficie

Ricetta torta di mele senza burro: come prepararla

Per prima cosa sbucciate due mele, eliminate il torsolo e tagliatele a cubetti. Mettetele in una ciotola e bagnatele con qualche goccia di succo di limone per evitare che anneriscano. In una ciotola capiente montate le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. A parte setacciate la farina con il lievito e aggiungete la cannella e la scorza di limone grattugiata. Incorporate gradualmente gli ingredienti secchi al composto di uova, alternandoli con il latte e l’olio di semi. Continuate a mescolare fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. A questo punto unite le mele a cubetti e amalgamate delicatamente con un cucchiaio.

Versate l’impasto in uno stampo da 24 centimetri rivestito con carta forno. Sbucciate la mela rimasta, tagliatela a fettine sottili e disponetela a raggiera sulla superficie della torta. Completate con una spolverata di zucchero semolato. Cuocete in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa 50 minuti. Prima di sfornare fate la prova stecchino: se esce asciutto, la torta è pronta. Lasciatela raffreddare completamente prima di toglierla dallo stampo. Conservata sotto una campana per dolci o in un contenitore ermetico, rimarrà morbida e fragrante per diversi giorni, regalando colazioni e merende dal sapore autentico e irresistibile. Con questa ricetta riuscirete a conquistare tutti.