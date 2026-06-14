Che sia inverno, autunno, primavera o estate, la voglia di dolce non passa mai. Fermo restando l’importanza di non esagerare mai con le porzioni, andremo ora a scoprire insieme qualche ricetta di dolci estivi perfetti anche da portarsi dietro, per esempio in spiaggia (e da gustarsi dunque in riva al mare!).

Estate 2026, perché rinunciare a un dolcetto in spiaggia?

L’estate, anche se ufficialmente partirà il prossimo 21 di giugno, per molti è praticamente già cominciata, con le spiagge che cominciano piano piano a riempiersi. Ma, perché proprio durante una giornata in spiaggia si dovrebbe rinunciare a un dolcetto? Che sia per pranzo o per merenda, qualcosa di dolce non guasta mai anzi, fa solo piacere. Ovviamente non tutti i dolci sono “facili” da portarsi dietro ma ce ne sono invece diversi che non solo sono facili e veloci da preparare ma risultano essere anche perfetti da portarsi dietro nella propria borsa frigo. Ovviamente il discorso vale anche per chi vuole trascorrere una giornata in montagna o in altri luoghi. Andiamo ora a vedere qualche ricetta!

Dolci estivi veloci e facili da trasportare, le ricette perfette per l’estate: il salame di cioccolato

Il salame di cioccolato è uno dei dolci più amate di sempre, e non solo dai bambini ed è assolutamente tra i dolci perfetti per l’estate, da portarsi anche in spiaggia per una gustosa merenda. Ecco per cominciare gli ingredienti:

Biscotti secchi: 200 g (tipo Oro Saiwa o Petit)

Cioccolato fondente: 150 g (almeno 50-55% di cacao)

Burro: 100 g (lasciato a temperatura ambiente)

Zucchero a velo: 40 g

Uovo: 1 medio (a temperatura ambiente)

Zucchero a velo: q.b. per la decorazione finale.

Ora vediamo insieme la ricetta:

Sciogliere il cioccolato: spezzettare il cioccolato fondente per poi scioglierlo a bagnomaria o nel microonde.

sbriciolare i biscotti: i biscotti secchi vanno ridotti in pezzi grossolani con le mani o con l’aiuto di un matterello. Non tritateli troppo finemente per mantenere l’effetto tipico del dolce.

La crema: in una ciotola capiente lavorate il burro ammorbidito con lo zucchero a velo aiutandovi con una spatola fino a ottenere una crema liscia e spumosa.

Aggiungere l’uovo continuando a mescolare e il cioccolato fuso tiepido.

Aggiungere i biscotti nel composto e amalgamare delicatamente con una spatola.

Versate l’impasto su un foglio di carta da forno e aiutandovi con la carta, arrotolare l’impasto per dargli la classica forma cilindrica del salame, stringendo bene le estremità a caramella.

Lasciate riposare il salame in frigorifero per almeno 2-3 ore.

Tagliate a fette spesse.

Dolci estivi veloci e facili da trasportare, le ricette perfette per l’estate: tortini in vasetto

I tortini in vasetto sono dolci monoporzione facili e veloci da preparare. Ecco gli ingredienti:

1 vasetto di yogurt bianco (da 125 g)

1 vasetto e mezzo di zucchero

2 vasetti di farina 00

Mezzo vasetto di olio di semi

2 uova a temperatura ambiente

Mezza bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Gocce di cioccolato o scorza di limone q.b.

Ora passiamo al procedimento:

Montare le uova: in una ciotola, sbattete le uova con lo zucchero e il pizzico di sale fino a ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungere gli umidi: versate lo yogurt e l’olio di semi, continuando a mescolare a bassa velocità.

Incorporare le polveri: aggiungete la farina setacciata e il lievito per poi unire le gocce di cioccolato o la scorza di limone, amalgamando delicatamente con una spatola.

Riempire i vasetti: imburrate e infarinate dei vasetti di vetro (ideali quelli da 250 ml o 370 ml per la vasocottura) e riempiteli per due terzi dell’altezza.

Cottura (Forno tradizionale): disponete i vasetti su una teglia e cuocete in forno statico preriscaldato a 175° C per circa 25-30 minuti.

Cottura (Microonde in vasocottura): cuocete un vasetto alla volta per 3-4 minuti a circa 750W.

Due dolci facili, veloci e buonissimi da portarvi con voi per l’estate 2026!