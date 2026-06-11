Nei piatti dello Chef Mariano Armonia, troviamo equilibrio, identità e accoglienza.

Riso e Patate

Ingredienti (per 4 persone)

320 grammi di riso Carnaroli o Roma, 500 grammi di patate a pasta gialla, 2-3 scorzette di Parmigiano Reggiano, una cipolla piccola o scalogno, un trito di sedano e carota, brodo vegetale q.b., un cucchiaino di concentrato di pomodoro opzionale, olio extravergine di oliva q.b., sale q.b., pepe q.b. Per la fonduta 100 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato, 100 millilitri di panna fresca liquida o latte intero

Procedimento

Soffriggere cipolla, sedano e carota con olio extravergine di oliva in una pentola, aggiungere le patate tagliate a cubetti piccoli e lasciare insaporire. Unire il riso e tostare brevemente, coprire con brodo caldo, aggiungere il concentrato di pomodoro e le scorzette di Parmigiano pulite e tagliate. Portare a cottura aggiungendo brodo poco alla volta. Scaldare la panna senza farla bollire, togliere dal fuoco e unire il Parmigiano mescolando fino a ottenere una crema liscia. Spegnere il riso quando è al dente e cremoso, regolare di sale e pepe, mantecare con olio extravergine di oliva e, se necessario, altro Parmigiano. Servire completando con la fonduta di Parmigiano in superficie e una macinata di pepe.

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